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Politika

Bakan Koca duyurdu: Giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aile Hekimliği Kanununda değişiklik yapmayı amaçlayan kanun teklifiyle, gerekli durumlarda, yapımı da dahil, Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasını amaçlıyor' dedi.

IHA14 Temmuz 2023 Cuma 17:59 - Güncelleme:
Bakan Koca duyurdu: Giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter adresi üzerinden, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapmayı Amaçlayan Kanun Teklifi hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Koca, kanun teklifi çerçevesinde gerekli durumlarda Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanabileceğini kaydederek, "Gerekli durumlarda, yapımı da dâhil, Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasını, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen puanlama sistemi yerine, sözleşmeli çalışan Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına devlet memurlarının tabi olduğu disiplin hükümlerinin uygulanmasını amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Koca, Aile Hekimliği Kanunu değişikliğiyle, Aile Diş Hekimliği hizmetleri ve Yaş Sağlığı hizmetlerini organize etmeyi, diş hekimleriyle ilgili personele sözleşme yapılabilmesinin de önünün açıldığını kaydetti.

Bakan Koca, Yandal Sınavını kazanan uzman hekimlerin zorunlu hizmetinin yarıya düştüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Devlet hizmeti yükümlüsü uzman tabiplerin beklemeksizin Yandal Uzmanlık Sınavına girebilmeleri ve kazanmaları halinde zorunlu hizmet süresinin yarısından muaf olmalarını sağlayan değişiklik 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda yapıldı. Yeni düzenlemeyle, Yandal Sınavını kazanan uzman hekimlerin zorunlu hizmetinin yarıya düştüğü anlamına geliyor. Değişiklik hayırlı olsun."

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