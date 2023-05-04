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Politika

Bakan Koca duyurdu: Ordu Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatı yüzde 90 tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kaba inşaatı tamamlanmak üzere olan Ordu Şehir Hastanesi ile ilgili açıklama yaptı.

IHA4 Mayıs 2023 Perşembe 22:30 - Güncelleme:
Bakan Koca duyurdu: Ordu Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatı yüzde 90 tamamlandı
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Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapımına bir süre önce başlanan ve Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla yapılan 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatı yüzde 90 tamamlandı. Çalışmaların devam ettiği Ordu Çevre Yolu'nun alt kısmında bulunan, depreme karşı bin 20 adet sismik izolatör ile güçlendirilen hastane, sadece Ordu'nun değil civar illerin de sağlık merkezi olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastanenin kısa süre içerisinde hizmete açılacağını belirtti. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Ordu Şehir Hastanesi, çok yakın hizmete açılıyor. Yatak kapasitesi 987. Sağlık kompleksi içinde kadın doğum hastanesi de var. KVC merkezi, organ ve doku nakli merkezi, genetik hastalıklar merkezi, onkoloji merkezi, kemoterapi merkezi, radyoterapi merkezi, nükleer tıp merkezi, yanık merkezi, diyabet merkezi, fizik tedavi merkezi, uyku laboratuvarı gibi ünite ve merkezler hastanemizin ileri imkanları arasında. Ameliyathane sayısı 38. Şehir hastaneleriyle gelen sağlık rezervasyonu, yapımı hızla devam eden hastaneyle çok yakında Ordu'da, bugünden hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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