İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2024 Çarşamba / 4 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0995
  • EURO
    35,1617
  • ALTIN
    2235.61
  • BIST100
    8957.23
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Koca randevu alıp gitmeyen kişi sayısını açıkladı
Politika

Bakan Koca randevu alıp gitmeyen kişi sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '2023 yılında randevu alıp gelmeyenlerin sayısı, 23 milyon kişi. Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasp etmiş oluyoruz' dedi.

DHA13 Mart 2024 Çarşamba 16:47 - Güncelleme:
Bakan Koca randevu alıp gitmeyen kişi sayısını açıkladı
ABONE OL

Düzce'ye gelen Bakan Koca, önce Merkez Büyük Camisi'nde öğle namazını kıldı, ardında kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyaret edip, burada gazetecilere konuşan Koca, "MHRS ile ilgili sorunlarımız var. Türkiye'de hastaneye gelen hastaların yarısına MHRS ile bakılıyor, yarısı ise randevusuz gelen hastalar. Bunlara da bakılıyor. Düzce için bunu düşündüğümüzde, geçen yıl toplam bakılan hasta sayısı 1 milyon 800 bin kişi. 400 bini acile müracaat eden hastalarımız, 500 bin MHRS üzerinden randevu ile gelen hastalarımız. 500 bin kişi sadece randevu ile bakılmış oluyor. Türkiye'de 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısı, 23 milyon kişi. Düzce'de ise randevu alıp randevusuna gelmeyen 100 bin kişi var. Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasbetmiş oluyoruz" dedi.

'BUNDAN SONRA YAN DAL SORUNU OLMAYACAK'

Uzman hekim sayısının 2 kat arttığını vurgulayan Koca, "Özellikle yan dallarla ilgili sorunların olduğunun farkındayız. Yan dal tercihini daha da arttırmak üzere bildiğiniz gibi Meclis'ten geçerek kanunlaşan bir kanun maddemiz oldu. Bundan sonraki süreçte yan dal uzmanlığının daha çok tercih edileceğini ve 2 hafta önce tercih edilen yan dal uzmanlığı yüzde 100 dolulukla geçti. Bundan sonra yan dal sorunu olmayacak. Kamu hastanelerimizde çalışan 56 bine yakın uzman hekimimiz var. 4 yıl içinde de bu kadar daha uzman hekim mezun olacak. Önümüzdeki 4 yıl içinde 56 bine yakın uzman hekim daha olacak. Uzman hekim sayısı 2 katına çıkacak. Bu sorunların farkındayız. Önümüzdeki dönemlerde bu sorunlar aşılacak" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.