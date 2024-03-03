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Politika

Bakan Koca, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her yıl dünyada 5 milyon kişinin sigara kullanımına bağlı hastalıklarla ilişkili olarak hayatını kaybettiğini belirterek, 'ALO 171 Sağlık Bakanlığı hattını arayarak, sigara bırakmak için randevu alabilirsiniz. Yeşilay Haftası'nda bu kararı verelim.' ifadelerini kullandı.

AA3 Mart 2024 Pazar 19:13 - Güncelleme:
Bakan Koca, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
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Koca, sosyal medya hesabından, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Başta sigara olmak üzere tütün ve tütün ürünlerinin önlenebilir ölüm nedenlerinin başında yer aldığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Her yıl dünyada 5 milyon kişi sigara kullanımına bağlı hastalıklarla ilişkili olarak hayatını kaybetmektedir. ALO 171 Sağlık Bakanlığı hattını arayarak, sigara bırakmak için randevu alabilirsiniz. Yeşilay Haftası'nda bu kararı verelim."

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esra Yazar'ın sigaranın zararlarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı videoya da yer verdi.

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