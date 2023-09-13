Bakan Koca: Zonguldak'ta kömür madeninde yaralanan 3 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Zonguldak Ereğli'de, kömür madeninde meydana gelen göçük olayı sebebiyle yaralanan 2 kişi ile olay mahallinde ayağından yaralanan 1 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 3 kişinin tedavisi acil serviste devam ediyor. Genel durumları iyi. İlk ambulansımız ilgili alana olayın akabinde 4 dakikada ulaştı. 11 ambulans, 2 UMKE Timi, 1 UMKE Acil Müdahale Aracı ile 45 sağlık personeli görevlendirildi. Sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları ise tamamlanmış durumda. Hastalarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.