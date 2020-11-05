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Politika

Bakan Koca'dan Soylu ve ailesi için mesaj

Bakan Koca, taburcu edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesi için 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 20:50 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 20:50
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede Kovid-19 tedavisi gören Soylu'nun taburcu edildiğini belirtti.

Soylu'nun tedavisinin evinde tamamlanacağını kaydeden Koca, "Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

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