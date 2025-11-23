İSTANBUL 22°C / 13°C
Bakan Kurum: Avustralya ile attığımız bu büyük adımın tüm insanlık için örnek olmasını diliyorum

Türkiye'nin COP31 başkanlık sürecine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Kurum, 'Bugün Avustralya ve Türkiye, Anzaklar ve Türkler Çanakkale'de yaşadıkları ortak acıları dostluğun, işbirliğinin ve insanlığa hizmetin aracı haline getirme yolunda çok önemli bir adım atmıştır. Ben Avustralyalı dostlarımızla attığımız bu büyük adımın tüm insanlık için örnek olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Brezilya'nın Belem kentinde Türkiye'nin gelecek yıl düzenlenecek COP31'in başkanlığını ve ev sahipliğini üstlenmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Bakan Kurum açıklamasında, Türkiye'nin, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yüzünden mağdur olmuş, evinden edilmiş tüm mazlumların sözünü yükselteceğini belirtti.

COP31 boyunca insanlığın ve dünyanın acil ihtiyaçlarına dair en etkin çözümleri, Türkiye ve Avustralya'nın birlikte ortaya koyacağını aktaran Kurum, "Bugün Avustralya ve Türkiye, Anzaklar ve Türkler Çanakkale'de yaşadıkları ortak acıları dostluğun, işbirliğinin ve insanlığa hizmetin aracı haline getirme yolunda çok önemli bir adım atmıştır. Ben Avustralyalı dostlarımızla attığımız bu büyük adımın tüm insanlık için örnek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

COP31 sürecinde Türkiye'ye destek olan Avustralya Hükümetine, görüşmelere ara buluculuk eden COP29 ile COP30'a başkanlık eden Azerbaycan ve Brezilya'ya teşekkür eden Kurum, şunları kaydetti:

"Aldığımız kararların şimdiden tüm taraflara, bölgemize ve küresel iklim mücadelesine hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri insanlığın, kıtaların ve medeniyetlerin buluşma noktası olan cennet vatanımız Türkiye'ye bekliyorum. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum."

