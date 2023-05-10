Bakan Kurum: Ayasofya'yı yeniden müze yapmak isteyenler var

Çekmeköy'de seçim otobüsünden halka hitap eden AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, 21 yıldır Türkiye için hiç durmadan koşturduklarını, 14 Mayıs'tan sonra da hep birlikte Türkiye için çalışıp üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Seçimlerde bir tarafta Türkiye'ye dev eserler kazandıranlar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğunu, diğer yanda ise milletin namına tek bir hayali olmayanlar ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Bir tarafta biz İHA'mızla, SİHA'mızla, TCG Anadolu gemimizle, diğer yerli ve milli araçlarımızla birlikte dünyaya meydan okuyor, ihracat yapıyoruz. Onlar ise 'İHA üretimini, SİHA üretimini gözden geçireceğiz' diyorlar. 'TCG Anadolu gemisine ne ihtiyaç var' diyorlar. Bir tarafta Ayasofya'nın zincirlerini kırıp ibadete açanlar var. Diğer tarafta Ayasofya'yı yeniden müze yapmak isteyenler var. 14 Mayıs'ta, Çekmeköy'deki kardeşim buna müsaade etmez. Ayasofya'nın minaresinden ezan sesleri sonsuza dek yankılanacak."

- "Mazlum coğrafyalarda bizi bekleyen kardeşlerimiz var"

Vatandaşlardan, 14 Mayıs seçimlerinde, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güçlü bir destek vermelerini isteyen Kurum, kendilerinin de bundan sonra ihtiyaç duyulan yerde milletin yanında olacaklarını dile getirdi.

Küskünlüklerin bir tarafa bırakılması gerektiğini kaydeden Kurum, "Sizden ricam, her bir kardeşimiz en az bir küskünümüze, en az bir dargın kardeşimize gitsin ve onları ikna etsin. Onlara 21 yıldır yaptıklarımızı anlatsın. Bu ülke nereden nereye geldi? İşte tüm dünyada söz söyleyebiliyorsak, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyebiliyorsak bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Çünkü bizi bekleyenler var, 11 ilimiz var, afetzede kardeşlerimiz var. 81 ilde 85 milyon kardeşimiz var. Mazlum coğrafyalarda bizi bekleyen kardeşlerimiz var. O yüzden 14 Mayıs'ta sandığa gidip en güçlü şekilde Cumhurbaşkanımızı, Türkiye Yüzyılı'nda yeniden başkan yapacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, ilçe gezisi boyunca vatandaşları selamlayıp çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti.