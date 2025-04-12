Bakan Kurum, Azerbaycanlı Bakan Babayev ile görüştü

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Azerbaycan ile çevre, iklim ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda geliştirilen işbirlikleri ve ortak hedeflerin konuşulduğunu belirtti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Görüşmemiz sonrası Sayın Babayev'i depozito iade sistemimiz hakkında bilgilendirdik ve DOA makinelerimizi tanıttık. Türkiye'mizin COP31 adaylığı devam ederken, bu süreçte Azerbaycan'ın verdiği güçlü desteği ve işbirliği anlayışı için bir kez daha teşekkür ediyorum."