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Politika

Bakan Kurum, Azerbaycanlı Bakan Babayev ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile bir araya geldi.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 16:37 - Güncelleme:
Bakan Kurum, Azerbaycanlı Bakan Babayev ile görüştü
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Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Azerbaycan ile çevre, iklim ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda geliştirilen işbirlikleri ve ortak hedeflerin konuşulduğunu belirtti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Görüşmemiz sonrası Sayın Babayev'i depozito iade sistemimiz hakkında bilgilendirdik ve DOA makinelerimizi tanıttık. Türkiye'mizin COP31 adaylığı devam ederken, bu süreçte Azerbaycan'ın verdiği güçlü desteği ve işbirliği anlayışı için bir kez daha teşekkür ediyorum."

  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • Bakan Kurum
  • Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev

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