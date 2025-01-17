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Politika

Bakan Kurum: Bir asırlık eserleri 23 yıla sığdırdık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milletle bir olmanın bereketiyle, bir asırda yapılabilecek eserleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 23 yıla sığdırdıklarını söyledi.

AA17 Ocak 2025 Cuma 15:38 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Bir asırlık eserleri 23 yıla sığdırdık
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Kurum, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin kente hayırlar getirmesini diledi.

Konya'nın her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu belirten Kurum, bunu, salondaki coşku ve sokaklara sığmayan sevgi seliyle bir kez daha gördüklerini ifade etti.

Kurum, AK Parti'nin 23 yıldır milletin yolunu aydınlattığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milletin bağrından çıkan bu dava, Türkiye'nin her yerine eser ve hizmet siyasetinin mührünü vurmuştur. Geçen çeyrek asırda, Ankara'nın gücünü Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar taşıyan kadrolar sizlersiniz. Gidilemez denilen yerlere gidenler, başarılamaz denilenleri başaranlar bizim teşkilatlarımız. Allah, bize yıllarca kendisine hürmet bekleyen bu milletin hizmetkarı olma şerefini verdi. Milletle bir olmanın bereketiyle biz de bir asırda yapılabilecek eserleri, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 23 yıla sığdırdık."

Konyalıların 6 Şubat depremlerinde en büyük kardeşliği gösterdiğini dile getiren Kurum, "İnşallah ayın 24'ünde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 201 bininci konutu teslim edeceğiz. Ardından 2025 yılı sonu geldiğinde, deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak." dedi.

- "AŞKIMIZ, COŞKUMUZ DAİM OLSUN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da kongreye katılanları selamlayarak, şöyle konuştu:

"Değerli hemşehrilerim, kıymetli kardeşlerim, vakit geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı bekliyoruz. Liderimiz, dünya lideri, Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz. 'Aşkımız, coşkumuz daim olsun.' diyorum. 'Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun.' diyorum. Hep birlikte sözü davamızın liderine bırakıyoruz. 'Kongremiz hayırlı olsun, uğurlu olsun.' diyorum. Hasan Başkan'a şükranlarımızı, Fatih kardeşimize de başarılar diliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

  • Çevre Bakanı
  • İklim Değişikliği
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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