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Politika

Bakan Kurum canlı yayında duyurdu: Tespit ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik' dedi.

15 Haziran 2021 Salı 18:09 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 18:21
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirilen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Denizimiz bugün, dünden, bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda" dedi.

"Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik." diyen Kurum, "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz." şeklinde konuştu.

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