İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2025 Çarşamba / 14 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,1047
  • EURO
    37,3721
  • ALTIN
    3356.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla görüştü
Politika

Bakan Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
Bakan Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla görüştü
ABONE OL

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ve belediye başkanlarını Bakanlığımızda ağırladık. Deprem bölgesindeki son durumu, diğer illerimizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarını ele aldık. Milletvekillerimizin illeriyle ilgili taleplerini dinledik. 81 ilimiz için işbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.