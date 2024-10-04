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Politika

Bakan Kurum, çocuklarla halı saha maçı yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çocukların daveti üzerine onlarla halı saha maçı yaptı.

AA4 Ekim 2024 Cuma 19:41 - Güncelleme:
Bakan Kurum, çocuklarla halı saha maçı yaptı
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Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Kurum, Yeşilyurt Mahallesi'nde çocukların isteği üzerine talimatıyla yaptırdığı halı sahada incelemelerde bulundu, çocuklarla maç yaptı.

Bakan Kurum, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, dostluğun kazandığını söyledi.

Önceki ziyaretinde çocukların halı saha talebini geri çevirmediklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Evet dostluk kazandı, 2-2 berabere tamamlandı maçımız. Her şey gençler, çocuklar için. Buraya bir geldiğimizde, ziyaretimizde çocuklarımız bizden halı saha talep etmişlerdi. Bu kapsamda biz de arkadaşlarımıza talimatımızı verdik, böyle güzel bir halı sahayı çocuklarımıza kazandırdık. Mutluyuz onların gülen yüzünü görünce. Onların mutlulukları bizim için her şeyden öte. O yüzden tebrik ediyoruz, hepsine başarılar diliyoruz."

Deprem bölgesinde aileler ve çocukların yanında olacaklarını vurgulayan Kurum, "Tüm deprem bölgesinin yüzü gülene kadar biz deprem bölgesinde olacağız. Deprem bölgesindeki çocuklarımızın yanında, ailelerimizin yanında olacağız. Biz onları çok seviyoruz, Adıyaman'ı çok seviyoruz. Çocuklarımızın hepsi pırıl pırıl. İnşallah böyle yeni alanlarımızı Adıyaman'ımıza, deprem bölgesine biz de kazandırma şuuruyla, bilinciyle onların yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum'un yanı sıra Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan ve Mustafa Alkayış, AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da çocuklarla maç yaptı.

12 Temmuz'da kenti ziyaret eden Bakan Kurum, cuma namazı çıkışında çocuklarla bir araya gelmiş, bölgelerinde halı saha yapılması için destek isteyen küçükleri kırmayarak, kısa sürede halı saha yapılması talimatını vermişti.

  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
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