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Politika

Bakan Kurum duyurdu: 200 bin konutu teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde en geç 4 ay içinde 200 bin konutu teslim edeceklerini söyledi.

IHA16 Ağustos 2024 Cuma 22:05 - Güncelleme:
Bakan Kurum duyurdu: 200 bin konutu teslim edeceğiz
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, akşam saatlerinde Malatya'ya geldi. Büyükşehir belediyesinde kurumlar ile istişare toplantısına katılan Bakan Kurum, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı ile ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Bakan Kurum, "Malatya'mızda afet konutlarının inşasında son durumu değerlendiriyoruz. 7 bin 881 depremzede ailemizi yeni evlerine kavuşturduk. 79 bin 133 ev ve iş yerinin inşasına devam ediyoruz. 11 ilimizde ise; 292 bin yuvamızın inşasını sürdürüyoruz. En geç 4 ay içinde 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 bittiğinde depremin tüm izlerini hep birlikte silmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.

Geceyi Malatya'da geçirecek olan Balan Kurum yarın AK Parti Malatya İl Danışma Meclisine katılacak. Daha sonra rezerv alanları ve TOKİ konutları inşaatlarını inceleyecek olan Bakan Kurum akşam ise Hatay'ın İskenderun ilçesine geçecek.

  • Çevre
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