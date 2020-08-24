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Politika

Bakan Kurum: Hasarlı 24 evin yıkımına başlandı

Giresun'daki sel ve heyelan felaketiyle ilgili konuşan Bakan Kurum, 'Amacımız, vatandaşımızın yarasını hızlı bir şekilde sarmaktır. Hasarlı 24 evin yıkımına başlandı' dedi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:14 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:21
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