Bakan Kurum: Hedefimiz, yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza sözümüzü tutmak olacak

Bakan Kurum'un başkanlık yaptığı AFAD'daki toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, çeşitli siyasi partilerden belediye başkanları, bürokratlar ve ilgililer hazır bulundu.



Belediye başkanlarını tek tek dinleyerek ilçelerdeki son durum hakkında bilgi alan Bakan Kurum, "Hep birlikte bu sürece nasıl başladıysak son güne kadar bu anlayışla yürütüyor olacağız. Milletimize bu yıl içerisinde bu işleri bitireceğimizin sözünü verdik. İnşallah haziran ve temmuzdan sonra meyvelerini almaya başlayacağız. Hedefimiz, yıl sonuna kadar Kahramanmaraş'ta da inşaatlarımızı aynı şekilde götürerek vatandaşlarımıza sözümüzü tutmak olacak." dedi.



Bakan Kurum, tarihi çarşıları, iş yerleri, sanayi siteleri ve şehir merkeziyle birlikte Kahramanmaraş'ta çalışmaların bir bütün olarak sürdüğünü kaydetti.

