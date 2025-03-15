İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2025 Cumartesi / 16 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Kurum: Hedefimiz, yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza sözümüzü tutmak olacak
Politika

Bakan Kurum: Hedefimiz, yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza sözümüzü tutmak olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, 'Hedefimiz, yıl sonuna kadar Kahramanmaraş'ta da inşaatlarımızı aynı şekilde götürerek vatandaşlarımıza sözümüzü tutmak olacak.' dedi.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 17:25 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Hedefimiz, yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza sözümüzü tutmak olacak
ABONE OL

Bakan Kurum'un başkanlık yaptığı AFAD'daki toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, çeşitli siyasi partilerden belediye başkanları, bürokratlar ve ilgililer hazır bulundu.

Belediye başkanlarını tek tek dinleyerek ilçelerdeki son durum hakkında bilgi alan Bakan Kurum, "Hep birlikte bu sürece nasıl başladıysak son güne kadar bu anlayışla yürütüyor olacağız. Milletimize bu yıl içerisinde bu işleri bitireceğimizin sözünü verdik. İnşallah haziran ve temmuzdan sonra meyvelerini almaya başlayacağız. Hedefimiz, yıl sonuna kadar Kahramanmaraş'ta da inşaatlarımızı aynı şekilde götürerek vatandaşlarımıza sözümüzü tutmak olacak." dedi.

Bakan Kurum, tarihi çarşıları, iş yerleri, sanayi siteleri ve şehir merkeziyle birlikte Kahramanmaraş'ta çalışmaların bir bütün olarak sürdüğünü kaydetti.

  • Kahramanmaraş
  • Deprem Toplantısı
  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.