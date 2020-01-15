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Politika

Bakan Kurum İmamoğlu'na bakarak söyledi, salondan büyük alkış aldı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kanal İstanbul projesi, İstanbul Boğazı'nı koruma ve kurtarma projesidir. Kanal İstanbul projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla hayata geçireceğiz” dedi. Bakan Kurum'un bu sözleri Kanal İstanbul'a karşı çıkan İmamoğlu'nun da bulunduğu salondan büyük alkış aldı.

HABERİN
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İHA15.01.2020  16:06 - Güncelleme: 15.01.2020  16:18

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılışına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İzmir milletvekili Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay katıldı.

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, Kanal İstanbul projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla hayata geçireceklerini belirterek, “Kanal İstanbul projemizde akıllı şehir örneklerinden birini kanalımızın iki etrafında kuracağız ve nüfusu 500 bini geçmeyecek bu yeni şehrimizi akıllı mahalle, akıllı şehir ve yatay mimari anlayışıyla yapacağız. Kanal İstanbul tamamlandığında akıllı binalarıyla, yenilikçi çevre ve altyapı sistemleriyle, ulaşım teknolojileriyle dünyada uygulanan şehir, ürün ve hizmetlerinin tamamının aynı anda aynı şehirde uygulandığı ilk proje olacak. Kanal İstanbul projesi doğal kaynaklarımızın, su kaynaklarımızın, vatandaşımızın, İstanbul Boğazımızın korunduğu, deprem ve her türlü afet testinden geçmiş, ekolojik koridorların, millet bahçelerinin, yeşil alanların ve sosyal donatılarıyla çevre hassasiyetlerimizin tüm unsurlarını içinde bulundurduğu örnek bir medeniyet projesidir. Tüm bu özellikleriyle Kanal İstanbul projesi İstanbul Boğazı'nı koruma ve kurtarma projesidir” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un Kanal İstanbul'la ilgili söylediği sözler salondan büyük alkış aldı.

Bakan Kurum İmamoğlu'na bakarak söyledi, salondan büyük alkış aldı!

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