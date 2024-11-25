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  • Bakan Kurum ''kreş ''iddialarını 3 maddeyle yalanladı: CHP'nin yaptığı yüzsüzlüktür
Politika

Bakan Kurum ''kreş ''iddialarını 3 maddeyle yalanladı: CHP'nin yaptığı yüzsüzlüktür

Bakan Kurum, 3 maddeyle 'Belediye kreşleri kapatılacak' iddiasını yalanladı. Bakan Kurum, 'Cumhuriyet Halk Partisi ve partiye bağımlı trollerin yapmaya çalıştığı dezenformasyon trajikomiktir. CHP'nin, AYM kararı nedeniyle yapılan uyarıyı siyasi tartışma malzemesi haline getirme çabası, kimse kusura bakmasın, yüzsüzlüktür' dedi.

25 Kasım 2024 Pazartesi 16:17 - Güncelleme:
Bakan Kurum ''kreş ''iddialarını 3 maddeyle yalanladı: CHP'nin yaptığı yüzsüzlüktür
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Bakan Kurum, "belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına karar verildiği" iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'nin ve partiye bağımlı trollerin yapmaya çalıştığı dezenformasyonun trajikomik olduğunu" belirtti.

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, okul açma ya da kapatma yetkimiz yoktur." bilgisini veren Kurum, şunları kaydetti:

Bu Bakanlığımızın işi değildir. Bu basit gerçek ortadayken aksini iddia etmek ya cehalet ya da kötü niyettir. Belediyelerimizin okul öncesi eğitim kurumu açabilmesini öngören kanun düzenlemesini AK Parti yapmıştır. Bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götüren ve iptal ettiren CHP'dir. Buna rağmen CHP'nin, AYM kararı nedeniyle yapılan uyarıyı siyasi tartışma malzemesi haline getirme çabası, kimse kusura bakmasın, yüzsüzlüktür.

Ortada kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir karar ve yazı yoktur. Anayasa Mahkemesinin CHP'nin başvurusu üzerine aldığı 'belediyeler anaokulu açamaz' kararı vardır. Yavuz hırsız, ev sahibini bastıramayacaktır. Göz bebeğimiz çocuklarımızın eğitimi üzerinden siyasi mühendislik yapılmasına müsaade etmeyeceğiz."

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