Bakan Kurum: Söz verdik ve o sözlerimizi tuttuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıldır nerede bir afet olsa vatandaşın yanında olduklarını dile getiren Kurum, "Elazığ'da oldu, Malatya'da oldu, İzmir'de oldu. Biz gittik vatandaşlarımıza söz verdik ve o sözlerimizi tuttuk. Kağıthane'de istinat duvarı kaydı. Biz yine buradaydık ve büyük bir dönüşüm projesi gerçekleştirdik. Kartal'da binamız yıkıldı. Hızlı bir şekilde dönüşüm projemizi gerçekleştirdik." diye konuştu.

İstanbul'un 39 ilçesinde kentsel dönüşümün sürdüğünü belirten Kurum, Anadolu ve Avrupa yakasındaki riskli yapıların dönüştürülmesi için proje açıkladıklarını, dönüşüm maliyetinin yarısını ise devletin karşılayacağını hatırlattı.

Kurum, riskli olduğunu gördükleri binalardaki dönüşümü vatandaşların rızası çerçevesinde hızlı bir şekilde yürüteceklerini dile getirdi.

Dönüşümün TOKİ Başkanlığı eliyle yapılacağını söyleyen Kurum, şöyle devam etti:

"Bu sayede 200 bin konutumuzun yarısını devletimizin karşıladığı, yarısını vatandaşımızın uzun vadede ödeme imkanıyla ödediği bir sistemle inşallah İstanbul'umuzu depreme hazır hale getireceğiz. İstanbul'umuzun dönüşümünü yaparken bir taraftan da yeşil alanlarını, yollarını, sosyal donatılarını çözmek zorundayız. Siz Kağıthane'deki iş insanlarısınız. Buradaki yeşil alan miktarını artırmak durumundayız. Burası baktığınızda aslında tarihte İstanbul'un mesire alanı konumunda bir ilçemiz. Dolayısıyla buradaki yeşil alanı artıracak adımları da hep birlikte atmak durumundayız."

"14 MAYIS SEÇİMLERİ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR SEÇİM"

Bakan Murat Kurum, 14 Mayıs seçimlerin Türkiye'nin geleceği adına önemli seçimlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "21 yıldır nerede bir afet olsa milletinin yanında olan, köprüleriyle tünelleriyle hastaneleriyle şehir hastaneleriyle yollarıyla kentsel dönüşüm konutlarıyla savunma sanayiyle tüm alanlarda sizlerle birlikte ülkemizi büyüten, geliştiren ve yüz yılda yapılacak işleri 21 yıla sığdıran bir irade var. Cumhurbaşkanı'mız var, Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta da bu ülkenin geleceğine dair projesi olmadığı gibi yapılan yatırımları da yatırımcıları da tehdit eden maalesef bir Kılıçdaroğlu var." ifadelerini kullandı.

Kurum, yatırımcının güven ve istikrar istediğini belirterek, "Hamdolsun hemen hemen her alanda devrim niteliğinde yatırımlar yaptık ve bunu da sizlerle birlikte yaptık. Sözümüzü hiçbir zaman yükseltmeyeceğiz ve hep eserlerimiz konuşacak, hizmetlerimiz konuşacak. Vatandaşımızla inşallah el ele, gönül gönüle bu süreci yürüteceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem sektörlerimizin, sanayicilerimizin, iş insanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin hem de vatandaşımızın ne sorunu varsa biz orada olacağız." şeklinde konuştu.

