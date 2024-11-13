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Politika

Bakan Kurum: Türkiye, dünyanın iyilik merkezidir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de BM İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 'Atık sektöründe atılım yapacağız. Dünyanın sağlığı için çabalıyoruz. Sıfır atık prensibiyle hareket edeceğiz. Türkiye, dünyanın iyilik merkezidir' ifadelerini kullandı.

13 Kasım 2024 Çarşamba 10:45 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Türkiye, dünyanın iyilik merkezidir
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de BM İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nda konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyaya ilan ettiği 2053 net sıfır emisyon hedefi kararlılığımızın en yüksek belgesi ve tezahürüdür.

Atık sektöründe Sayı Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık projemizle hareket edeceğiz

2035 yılına kadar elektrikli araç sayısını 4.2 milyona ulaştıracak ve bu sayede elektrikli araçta yerlilik oranımızı da %75'e çıkarmış olacağız

Atık sektöründe Sayı Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık projemizle hareket edeceğiz

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • Bakan Kurum
  • murat kurum

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