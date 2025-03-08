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Politika

Depremde 3 kardeşini ve babasını kaybetmişti: Bakan Kurum'dan anlamlı ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde babası Alper Gürbüz'ü, kardeşleri 15 yaşındaki Kadir, 12 yaşındaki Muhammed ve 8 yaşındaki Yasin'i kaybeden Ömer Gürbüz'ün evine konuk oldu.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 23:04 - Güncelleme:
Depremde 3 kardeşini ve babasını kaybetmişti: Bakan Kurum'dan anlamlı ziyaret
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kurum, Malatya temasları kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarındaki vatandaşları ziyaret etti.

Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde babası Alper Gürbüz'ü, kardeşleri 15 yaşındaki Kadir, 12 yaşındaki Muhammed ve 8 yaşındaki Yasin'i kaybeden Ömer Gürbüz'ün evine konuk oldu.

Kendisi de depremde bir bacağını ve bir kolunu kaybeden Ömer Gürbüz, ailesinin hayatta kalan tek ferdi olan annesiyle birlikte TOKİ konutlarında yeniden hayata tutunmaya çalıştığını anlattı.

Bir süre önce işe girdiğini belirten depremzede genç, Bakan Kurum'u görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

Gürbüz ile sohbet eden Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın size geçmiş olsun dilekleri var. Biz ilk gün de buradaydık, son güne kadar da bütün ekibimizle burada olacağız. Sizlere sözümüzü tutmak için gece gündüz çalışacağız. Hep birlikte üstesinden geleceğiz, hep birlikte o zor günleri atlatacağız. İnşallah umut dolu geleceğe güvenle bakacağımız günlerin inşasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Zor bir süreç, Allah sabır versin, geride kalanlara uzun ömürler versin. Hep beraber Malatya'mız, 11 ilimiz için mücadele edeceğiz. Sizlerle birlikte el ele üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Kurum ve beraberindekiler, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti.

Kurum, Gürbüz'ün evinden ayrılırken site bahçesindeki vatandaşlarla da bir araya geldi.

Görme engelli bir vatandaşın taleplerini dinleyen Kurum, kentin yeniden inşa sürecinde engelli dostu altyapı hizmetlerinin de sunulacağını ifade etti.

  • Çevre Bakanı
  • Deprem
  • Ailezi Kayıp
  • Ömer Gürbüz

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