12 Aralık 2021 Pazar 15:20 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 15:29

TBMM Genel Kurulunda Bakanlığın ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, Kanal İstanbul üzerinden tehdit dili kullanıldığını, müteahhitlerin, devlet kurumlarının, kurum yöneticilerinin hatta vatandaşların tehdit edildiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul projesinde 'bürokrat direniyor' yalanını piyasaya sürdünüz. Biz diyoruz ki işte bahsettiğiniz bürokratlarımız burada. Biz bugüne kadar hiçbir tehdit karşısında susmadık, bundan sonra da susmayacağız." diye konuştu.

2022 Yılı TBMM Bütçe Görüşmelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bakan Murat Kurum, Kanal İstanbul üzerinden tehdit dili kullanıldığını, müteahhitlerin, devlet kurumlarının, kurum yöneticilerinin hatta vatandaşların tehdit edildiğini vurgulayan Bakan Kurum, tehdit dili sahiplerine şu şekilde seslendi:

"Bugün bu siyaset dilini kullananlar, siyasi geçmişinde tehditten başka bir şey olmayanlardır. Milletimiz bu zihniyeti çok iyi biliyor. Bu zihniyet şimdi, hiçbir mahcubiyet duymadan bu aziz milletle helalleşmekten bahsediyor. Milletten özür dilemesini bilmeyenler, milletten helallik isteyemez. Bu millet size hakkını helal etmez. 'Büyük projelere imza atmıyor' diye iftira attığınız bürokratlar, mahkemelerle korkuttuğunuz memurlarımız, 'AK Parti'ye oy veren öğretmene, öğretmen demem' dediğiniz yavrularımız sizi affetmezler, haklarını helal etmezler.

Biz sizin ajandanızı çok iyi biliyoruz. Şimdi de Kanal İstanbul projesinde 'bürokrat direniyor' yalanını piyasaya sürdünüz. Biz diyoruz ki işte bahsettiğiniz bürokratlarımız burada. Biz bugüne kadar hiçbir tehdit karşısında susmadık, bundan sonra da susmayacağız. Nasıl ki dün Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprülerimizi, 1 milyonu aşan sosyal konutlarımızı, İstanbul Havalimanını, şehir hastanelerimizi, millet bahçelerimizi yaptıysak Allah'ın izniyle milletin desteğiyle Kanal İstanbul'u da yapacağız.

Hiç üzülmeyin! Biz gece gündüz eser üretmeye devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman dedikoduların, iftiraların, ithamların içinde olmayacağız. Dün olduğu gibi bugün de her zaman milletimizin yanında olacağız! Biz bu millete hizmeti, en büyük şeref olarak görüyoruz. Bu yüzden hep eser üreten tarafta olacağız! Hep yollarda olacağız! Milletimizin ihtiyacı neredeyse orada olacağız! Şırnak'ta olacağız, Edirne'de olacağız, Konya'nın ovalarında olacağız. Trabzon'un dağlarında olacağız. Hatay'ın yollarında olacağız."

KURUM: SALDA ARTIK ÇOK DAHA GÜZEL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi. Bakan Kurum bütçe konuşmasında, "Salda'yı sormadınız, söyleyeyim: Salda artık çok daha güzel." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Bakanlığın ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, Salda'nın artık çok daha güzel olduğunu belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Salda üzerinden bize iftira atan, milletimizi aldatan arkadaşlardan beni iyi dinlemelerini rica ediyorum" diyerek Salda'yı gezmeleri tavsiyesine bulundu.

2022 Yılı TBMM Bütçe Görüşmelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bakan Murat Kurum, Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan milletvekillerine teşekkür ederek şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımız Paris Anlaşması'na taraf olacağımızı ilan ettikten sonra 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefimizi ortaya koydular. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızla, Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız."

"MARMARA DENİZİ'Nİ GELECEK NESİLLERİMİZE EN BERRAK HÂLİYLE BIRAKACAĞIZ"

Marmara Denizi'nin "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilmesine de değinen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Geçtiğimiz ay da Cumhurbaşkanımızın imzasıyla, Marmara Denizi'ni 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan ederek ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları, kültürel değerleri ile Marmara'yı koruma altına aldık. İnşallah, hep birlikte atacağımız adımlarla Marmara'yı kurtaracak; gelecek nesillerimize, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza en doğal, en berrak hâliyle bırakacağız." ifadelerini kullandı.

"SALDA'YI SORMADINIZ, SÖYLEYEYİM: SALDA ARTIK ÇOK DAHA GÜZEL!"

Salda Gölü ve çevresini de Marmara Denizi gibi 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan ettiklerini anımsatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, "Salda ile ilgili bir soru sormanızı beklerdim.

Siz sormadınız ama ben size Salda'nın son durumu hakkında bilgi vereyim. Hani hep Salda üzerinden bize iftira atan, milletimizi aldatan arkadaşlardan ricam, özellikle iyi dinlemeleridir. Bakın Salda'da son durum şudur: Artık araçlar gölün çok uzağında park ediyor, kıyısına kadar giremiyor. Çöp yığınları artık yok. İmara açıyorsunuz dediğiniz Salda'da, göl çevresinde derme çatma kaçak yapıların tamamını yıktık. Beyaz Adalar bölgesine de ziyaretçi kısıtlaması getirdik. Salda Gölü'nde su kalitesini iyileştirdik. Salda çevresinde bir çivi bile çakmadan sadece ahşap yapılarla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderdik. Salda artık çok daha güzel. Bu güzelliği hepinizin görmesini tavsiye ederim." dedi.