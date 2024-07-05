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Politika

Bakan Kurum'un Malatya temasları sürüyor: En kısa sürede şehirlerimizi ayağa kaldıracağız

Bakanlık görevini devralmasının ardından ilk ziyaretini deprem bölgesi Malatya'ya yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakırcılar Çarşısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Malatya genelinde 80 bin konutumuzu hızlıca bitirip vatandaşlarımıza teslim etmek için çalışacağız. İnşallah en kısa sürede de şehirlerimizi ayağa kaldıracağız sözünü verdik' dedi.

5 Temmuz 2024 Cuma 15:06 - Güncelleme:
Bakan Kurum'un Malatya temasları sürüyor: En kısa sürede şehirlerimizi ayağa kaldıracağız
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, bakanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk ziyaretini 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde ağır yara alan Malatya'ya gerçekleştirdi. Dün akşam kente gelen Bakan Kurum ve ekibi, kent yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirdikten sonra bugün de sabah saatlerde il koordinasyon kurulu toplantısına katıldı.

Öğleden sonra ise Bakırcılar Çarşısı'nda temaslarda bulunan Bakan Kurum, "Malatya genelinde 80 bin konutumuzu hızlıca bitirip vatandaşlarımıza teslim etmek için çalışacağız" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle;

* Bugün itibariyle 2 bine yakın şantiyemiz var.

* Malatya genelinde 80 bin konutumuzu hızlıca bitirip vatandaşlarımıza teslim etmek için çalışacağız

* Malatyamız ve diğer illerimizin burada yaralarımızı sarmak için haftalarca vatandaşımızla omuz omuza mücadele verdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her depremde, her selde, her heyelanda, yangında olduğu gibi 6 Şubat depremi sonrasında da 11 ilimiz ayağa kalkana kadar devletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgelerinde olacak ve inşallah en kısa sürede de şehirlerimizi ayağa kaldıracağız sözünü verdik

* Afetin verdiği kayba baktığımızda bugün itibariyle 104 milyar doları aşmış durumda.

* 11 ilimizde inşa faaliyetleri devam ediyor. Amacımız yıl sonuna kadar en az 200 bin konutun teslimini gerçekleştirmek

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