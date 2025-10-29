İSTANBUL 19°C / 9°C
Politika

Bakan Memişoğlu, Bakan Şimşek ile görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile görüştü.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu, Bakan Şimşek ile görüştü
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşen toplantıya dair NSosyal hesabından paylaşım yapan Memişoğlu, sağlık hizmetlerine ve yatırımlarına yönelik finansman stratejilerini ve gelecek beklentilerini ele aldıkları toplantıda birçok konu başlığını değerlendirdiklerini belirtti.

Memişoğlu, "Sağlık alanının geleceğine yatırım yapmaya ve sağlık sistemimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız. Bu kararlılıkla gecemizi gündüzümüzle birleştirecek, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çok daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Sağlık Bakanı
  • Hazine ve Maliye Bakanı
  • Cumhurbaşkanlığı Strateji

