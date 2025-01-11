Bakan Memişoğlu: Birlikte hareket edip bu kötülük düzenini yıkacağız

Bakan Memişoğlu, Şırnak Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gelecek yıl Şırnak'ta 500 yataklı şehir hastanesini hizmete sunacaklarını söyledi.



Yapımı tamamlanan Silopi'deki ilçe hastanesi ile Cizre ve İdil ilçelerindeki hastanelerin de hizmete gireceğini belirten Memişoğlu, sağlık hizmetleri alanında Şırnak'ı bu bölgenin en önemli merkez üssü yapacaklarını kaydetti.

Bugün dünya ve Türkiye'nin önemli bir zamandan geçtiğini ifade eden Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Etrafınıza, dünyaya bakın. Bugün canlı yayında insanların, herkesin gözü önünde çoluk çocuk, kadın demeden öldüren bir medeniyet hakimiyeti var. Bugün dünyaya baktığınız zaman kardeşi kardeşe, Müslüman'ı Müslüman'a kırdıran, bunlardan kendisine fayda sağlayıp emperyalist düzenlerini devam ettiren kötülük düzeni var. Peki, bu kötülük düzenine biz iyilik olarak ne yapıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'Dünya beşten büyüktür.' dediğinde bir iddia ortaya koydu. Bu iddia ne? Bu iddia artık bu kötü düzenin değişmesi gerektiği iddiası. Artık kötülüğün bu dünyanın hakimiyetinden uzaklaştırılması gerektiği iddiasıdır."

Gazze ve Lübnan'da insanların öldürüldüğüne dikkati çeken Memişoğlu, insanların ölümünden fayda gören bir medeniyet düzeninin olduğunu belirtti.

Bakan Memişoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bunu değiştirmek için biz ne yapmalıyız? Farklılıklarımızı zenginlik haline getirip birbirimize sarılmamız, çalışmamız, üretmemiz, birlikte hareket etmemiz gerekir. İyilik için daha çok çalışılması gerekir. Kötülüğe karşı daha çok üretmesi gerekir. Onun için birlikte hareket edip bu kötülük düzenini, kötülük medeniyetini hep beraber yıkacağız, geçeceğiz. Bizler daha çok üreteceğiz, daha çok bir arada olacağız. Daha çok birbirimize sarılacağız. Daha çok çalışacağız. Eğer kötülük kötülüğünü yapacaksa iyilik olarak biz daha güçlü olup kötülüğü yeneceğiz. AK Parti davası iyilik medeniyeti, iyiliğin, kardeşliğin ön plana çıkmasıdır. 20 senede Şırnak'ta 36 tesis yaptık. Sağlık alanında bütün alt yapıyı kurduk. İnsanlarımızı ihya etmek için buradayız."

- "BU MİLLETİ BÖLMEYE ÇALIŞANLARA İNAT, BU MİLLETİ DÜNYANIN YILDIZ MİLLETLERİNDEN BİRİ YAPACAĞIZ"

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ömer İleri de önlerinin açık, kararlılıklarının tam, enerjilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin gelecekte dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağını söyledi.

Şırnak'ın bugün her alanda atılım içerisinde olduğunu anlatan İleri, her daim Şırnaklılarla beraber ilerlemeye devam edeceklerini kaydetti.

İleri, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız şu son süreçte özellikle vurgulu bir şekilde ifade ediyor, diyor ki, 'Evet çok büyük mesafe aldık, çok büyük atılımlara imza attık ancak durmak yok yola devam, durmak yok çalışmaya devam.' AK Parti teşkilatları olarak hep beraber, bir aile hukuku içerisinde, o ateşten gömleği giymeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz ve hep beraber bir ve bütün olarak, bu milleti bölmeye çalışanlara inat bu milleti dünyanın yıldız milletlerinden biri yapacağız. AK Parti teşkilatları yapacak, Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Bu olacak ama nasıl olacak, çalışarak ve mücadele ederek olacak. Ama her şeyden önce bir ve beraber olarak, birbirimizi kucaklayarak, birbirimizi severek olacak. Bu millet tarihin en zor dönemlerinde, tarihin en çalkantılı süreçlerinde bir ve beraber olmayı, zalimlere karşı beraberce mücadele etmeyi başarmış bir millettir. Bu millet Çanakkale'de de Anadolu'nun fethinde de bir olmuştur. İnşallah bizim bu birlik ve beraberliğimiz her daim devam edecektir."

Kongrede, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan İbrahim Halil Erkan yeniden AK Parti İl Başkanlığına seçildi.