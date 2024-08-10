Bakan Memişoğlu: Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elazığ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, "Sağlıklı Hayat Merkezi"nin açılışına katıldı.

Temaslarda bulunmak amacıyla Elazığ'a gelen Bakan Memişoğlu, Valiliği ziyaret ederek Vali Numan Hatipoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı da ziyaret eden Memişoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, "3 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi"nin açılışı nedeniyle düzenlenen törene katıldı.



Memişoğlu, törende yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir açılışta bulunduklarını, sağlık hizmetlerinin koruyuculuğunun en önemli unsurlarından biri olan Sağlıklı Hayat Merkezi'ni açtıklarını söyledi.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin aile hekimliği ile hastane arasında koruyucu sağlığı, önleyici hekimliği, doğru ve sağlıklı yaşamın nasıl olması gerektiğini topluma en yakın şekilde anlatabilecek fiziki hizmet alanları olduğunu kaydeden Memişoğlu, merkezde ücretsiz birçok hizmetin verildiğini belirtti.

Toplumun üç riskinin bulunduğunu, bunlardan birinin kilo, obezite ve yanlış beslenme olduğunu ifade eden Kemal Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle çocuklarda bugün baktığınız zaman kovid salgından sonra maalesef kilo oranları yükselmiş durumda. Bu yaşlanınca neye sebebiyet verecek, kalp, eklem hastalığına, inmeye, kalp krizine, pıhtı atmasına. Kilonun daha çocukluk çağından itibaren korunması gereken, düzgün doğru beslenmenin öğretileceği yerler işte burası. İkincisi hareketsizlik. Burada fizyoterapistlerimizle, danışmanlarımızla, diyetisyenlerimizle toplumumuzun nasıl hareket edeceğini, nasıl besleneceğini ücretsiz insanlarımıza anlatacak hizmet alanlarımız. Üçüncü en büyük riskimiz de bağımlılık ve bu bağımlılıkla beraber kötü ve stresli yaşam tarzı. Nedir bu, sigara bugün baktığınız zaman, madde, internet bağımlılığı, bunun sosyal yaşama etkileri, bunların hepsini önleyici anlamda burası esasında sağlık üssümüz bizim. Burada psikoloğumuz, sosyal çalışmacımız, çocuk gelişimcimiz, diyetisyenimiz, fizyoterapistimiz var. En önemlisi de 40 yaşından büyük insanlarımızın bağırsak, meme ve rahim kanserinin ücretsiz taranmasının ve bunların eğer şüphesi varsa hastaneye yönlendirmesinin en önemli yeri burası."

- "BURASI SAĞLIKLI KALMANIN EN ÖNEMLİ YERLERİNDEN BİRİ"

Merkezlerin birçok şehirde hizmet verdiğini aktaran Bakan Memişoğlu, vatandaşların diyetisyene, psikolojik danışmana, çocuğunun gelişimiyle, bağımlılığıyla, beslenmesiyle ilgili hizmete ihtiyaç duyduğu zaman bu merkezlere başvurmasını beklediklerini anlattı.

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz ve bunu ücretsiz her yerde yapabiliyoruz. Onun için eğer bir sıkıntımız varsa, önce aile hekimine, temel sağlık hizmetlerine, daha sonra sağlıklı hayat merkezlerine ve daha sonra ancak eğitim araştırma hastanesi gibi gerçekten kalabalık ve spesifik iş yapan yerlere başvurmamız gerekir." ifadelerini kullanan Memişoğlu, hedeflerinin daha hastalanmadan insanlarının sağlığını korumak olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Bize emanet olan bedenimize bakmak bizim mükellefiyetimiz. Onun için de burası bence sağlığın temeli. Burası sağlıklı kalmanın en önemli yerlerinden biri." dedi.

Merkezin toplumun sağlıklı kalmasını sağlayacağını dile getiren Memişoğlu, bütün sağlık çalışanlarının amacının, insanlara iyilik etmek, onların sağlığını kaybetmemesini veya sağlığını kaybederse yeniden kavuşması sağlamak olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sağlık sisteminin dünyaya örnek olduğunu belirten Memişoğlu, "Sağlık çalışanları, dünyanın en özverili ve çalışkan sağlık çalışanları. Sağlığı daha da iyi hale getirmek için hep beraber aynı açıdan bakarak çok daha iyi işler yapacağımızı, teknolojisini ve bilgisini üreteceğimizi, sizlere bu konuda büyük çaba harcayacağımızın sözünü vererek saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Vali Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şerifoğulları, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan, Sağlık Bakanlığı Baş Saha Koordinatörü Osman Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve diğer ilgililer katıldı.