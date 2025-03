Bakan Memişoğlu: Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi programa katılmak üzere Çorum'a geldi. İlk olarak Çorum Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, daha sonra sağlık yatırımlarıyla ilgili ziyaretler ve incelemelerde bulundu. Bakan Memişoğlu, son olarak Çorum'da inşa edilen Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Törende Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Yusuf Ahlatçı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kurum müdürleri ve davetliler de hazır bulundu.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ, KOŞUYORUZ, YORULMUYORUZ"

Törende konuşan Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık yatırımlarında katettiği yola vurgu yaparak, "Gerçekten insana hizmet etmek Allah'ın yarattığı bu nadide cana hizmet etmek bizim için bir kutsal görev. Sabah arkadaşlarla hastanede dolaştık. Gerçekten bütün sağlık çalışanlarına huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 senede Türkiye sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldi. Bu iyi sağlık çalışanlarının yanında, altyapısını büyük yatırımlarla, özveriyle kurulmuş bir sistemin sonucu. Bunu biz Covid'de de deprem de de gördük. Bugün insanlar sağlık hizmetlerinin ne kadar iyi olduğunu tartışırken, maalesef bazıları dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesinde 'nasıl kötülerimi, nasıl kötü gösteririm'in çabası içinde oluyor. Bizler Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gece çalışıyoruz, koşuyoruz, yorulmuyoruz. Bugün Türkiye'de 137 tane ağız diş sağlığı merkezi var. 44 tane böyle ağız diş sağlığı hastanesi var. Sadece 2024 yılında bir milyar kez insanlarımıza sağlık hizmeti sunduk. Bugün 18 tane şehir hastanesi var ve her türlü ameliyat, her türlü altyapı yapılabilir, sunulabilir halde. Size bir örnek vereyim, bu çok manidardır. İstanbul'da son 5 senede, Covid'den sonra 28 tane hastane açıldı. Bunların en küçüğü 300 yataklı. Şimdi bazıları eleştiriyor, aynı İstanbul'da 1972'den 2008-2009'a kadar kaç tane 100 yatağın üzerinde devlet veya SSK hastanesi açılmış? Bunları gençler bilmiyor ama anlatmamız lazım bazı şeyleri. Hiç, sıfır. En son SSK Göztepe Hastanesi açılmış" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN SÖMÜRGE VEYA KAPİTAL DÜZENİN BİR PARÇASI OLMADIK"

Kavga yerine enerjilerin daha çok birlikte çalışmak için harcanması gerektiğini belirten Bakan Memişoğlu, "Buradan önce Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ettik. Gerçekten çok güzel hastane. Merkezde yaptığımız 200 yataklı hastane inşaatını ziyaret ettik. Burada 60 üniteli, ameliyathanesi olan diş hastanesini açıyoruz. Biz birlikte hareket edip, birlikte yürümemiz gerekiyor. Ayrıştırıcı taraflarımızı değil, kavga ettiğimiz tarafları değil, toplum olarak enerjimizi bir araya getirmemiz gerekir. Çünkü bu ülkenin medeniyetlerin iyi tarafında olduğunu biz biliyoruz. Bizler iyilik medeniyetiyiz, hiçbir zaman biz sömürmedik, insanları yok etmedik, katletmedik. Onlara esir hale getirmedik. Biz millet olarak hiçbir zaman sömürge veya kapital düzenin bir parçası olmadık. Onun için bizi birbirimize düşürerek, birbirimizle kavga ettirerek, enerjimizi birbirimizle kavgaya harcatarak bundan faydalananları iyi bilmemiz lazım. Çünkü bizden bir araya geldiğimiz zaman, çalıştığımız zaman, ürettiğimiz zaman bu medeniyet dünyaya hükmetmiş ve hükmettiği dünyada barış dünyası, iyilik dünyası haline gelmiş. Bugün dünyada baktığınız zaman maalesef binlerce can, binlerce çocuk, binlerce anne katlediliyor ve maalesef bunlardan çıkar elde edilmeye çalışılıyor. Kapital düzen bu. Biz onu değiştirme iddiasındayız. 'Dünya 5'ten büyüktür' cümlesi bu iddiada esastır. Onun için bir araya gelip daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz lazım. İşte biz de dünyaya örnek olan bir sağlık hizmeti sunmamızın yanında koruyan, geliştiren, üreten sağlık modeleyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programını Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattık. Diyoruz ki sadece hizmet sunmak artık yetmez, yeni bir şey söylememiz, yeni teknoloji üretmemiz gerekir. Onun için de üreten sağlık dediğimiz, bilimin, bilginin, fikrin, daha sonra ürüne dönüştüğü, sadece pazar değil, üreten bir modele dönüştürmemiz gerektiğini düşündüğümüz için elimizden geldiğince bunun başlangıcını yapıyoruz" diye konuştu.

"ÇORUM GELECEĞE ÇOK EMİN VE GÜVENLİ HALDE GİDİYOR"

Çorum'daki sağlık yatırımlarıyla ilgili de konuşan Bakan Memiş, "Çorum'un da bu konuda, özellikle sanayi üretimi konusunda çok büyük tecrübesi var. İnşallah bu konuda Çorum da tıbbi teknoloji üretebilen, bilim üretebilen hale gelecektir. Şunu gördüm, Çorum uyumuyla, şehriyle, belediyesiyle, üniversitesiyle, vekilleriyle bir bütün halinde, geleceğe çok güvenli ve iyi bir şekilde gidiyor. Onun örneği de esasen burası. Buranın arazisi Hitit Üniversitesi'nin arazisi. Binasını sağlık Bakanlığı yapıp işeletecek. Çevresini, yollarını belediye yapıyor. Bu uyum, başarının gelmesinin müjdecisi. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biz Çorum'da sağlıkla ilgili tesislerimizi yeniliyoruz. Daha iyi hizmetler vereceğiz" şeklinde konuştu.

"BÜGÜN ÜLKEMİZDE İNSANLARIN YÜZDE 25'İ AŞIRI KİLOLU"

Vatandaşlara sağlıklarını korumaları için çağrıda bulunan Memişoğlu, "Sadece hastalığın tedavi tarafını değil, koruma ve bedenimize bakma konusuyla da sağlık sistemimize yardım etmenizi isteyeceğim. Biz aile hekimliğini güçlendirmeye çalışıyoruz. Onlar toplumumuzun ilk gitmesi gereken yer olarak görüyoruz. Artık aile hekimleri birçok ilacı yazar hale geldi. Hastanelerden kendi hastası için randevu alabilir, aynı zamanda kronik hastaları takip edebilir haldeler. Aa biz ne yaparsak yapalım, toplumun kendi bedenini ve koruyucu sağlık sistemine desteğini bekliyoruz. Bugün Türkiye toplumunun maalesef 3'te 1'inden fazlası sigara kullanıyor, bağımlı. Çocuklarımızın birçoğu bilgisayar ve telefon bağımlısı. Eskiden beslenme alışkanlıklarımız karbonhidrat ve enerji ağırlıklıydı ve onu iş yaparak, tarlada çalışarak harcardı. Ama şimdi daha çok kentselleşmeye rağmen yeme anlayışını değiştirmemiş, aynı zamanda hızlı yemeyi de öğrenmiş kilolu bir toplu olduk. Bügün ülkemizde insanların yüzde 25'i aşırı kilolu. Spor alanlarıyla Türkiye çok fazla yol katetti. Ama insanların o spor alanlarını kullanması gerekiyor. Spor haftada bir kez ya da ayda bir yapılacak bir hareket türü değil. Her an, her gün yapılacak bir hareket türüdür. Sizden isteğimiz sigara, alkol gibi bağımlılıklardan, internet bağımlılığından uzak durarak bedeninizi korumak. Hastalanmadan sağlığınızı korumanız. Ama hastalandığınızda hastanelerimiz burada" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ile Yusuf Ahlatçı da Çorum'a önemli sağlık yatırımlarının yapıldığına dikkat çekerek başta Sağlık Bakanı Memişoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dulalarla kurdele kesilerek hastanenin açılışı yapıldı. Bakan Memişoğlu ve protokol üyeleri daha sonra hastaneyi gezerek incelemelerde bulundu.