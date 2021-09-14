Bakan Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi

AA 14 Eylül 2021 Salı 15:59 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 16:00

Bakan Muş, büyükelçilerle Ticaret Bakanlığı'nda çalışma kahvaltısı gerçekleştirdi.

Muş, konuya ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda, "Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldik. Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek için görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, toplantıya, 36 Afrika ülkesinin Ankara büyükelçileri ile büyükelçilik yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha üst seviyelere çıkarılmasına yönelik öneriler ve beklentiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

- "SALGINA RAĞMEN TİCARET HACMİ 25 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Toplantıda, Bakan Muş tarafından, 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye-Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen 25 milyar doları aştığı bildirildi.

Türkiye'nin 43 Afrika ülkesinde büyükelçiliği, 26 Afrika ülkesinde ticaret müşavirliği bulunduğuna işaret eden Muş, Türk Hava Yollarının da uçuşlarıyla Afrika'nın Türkiye ve ayrıca üçüncü ülkeler arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirdiği aktarıldı.

Muş, Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerine "kazan-kazan" temelinde yaklaştığını da ifade etti.

Bakan Muş, karşılıklı yatırımların artmasına yönelik olarak girişimcilere yatırım için gerekli altyapının ve ortamın sağlanmasından da memnuniyet duyulacağını bildirdi.

Afrika ülkelerinin büyükelçileri de Türkiye'nin Afrika'daki mevcut varlığının artmasını istediklerini, Türkiye'nin her zaman kardeşlik ilişkisi çerçevesinde Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerini yürüttüğünün farkında olduklarını ve bunu takdir ettiklerini ifade ettiler.

Büyükelçiler, Türk yatırımları ve Türk ürünlerinin Afrika'da daha çok yer bulması ve Afrika menşeli ürünler ve hizmetlerin de Türkiye'ye ihraç edilmesi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydettiler.

Toplantıda, 21-22 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek 3. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na ilişkin hususlar da ele alındı.