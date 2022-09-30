Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Bakan Muş, Vali Aziz Yıldırım'dan kente ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne geçen Muş, burada düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Bakan Muş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi, sonrasında Süleymanpaşa Belediyesine geçti.

Belediye ziyaretinin ardından Muş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde esnaf temsilcileriyle görüştü, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında da Tekirdağ İş ve Ekonomi Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı.

Ziyaretlerinde Bakan Muş'a, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ve Tekirdağ Ticaret Müdürü Mehmet Furtuna eşlik etti.