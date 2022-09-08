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Politika

Bakan Nebati Isparta'da

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Isparta'da ziyaretler gerçekleştirdi.

AA8 Eylül 2022 Perşembe 14:49 - Güncelleme:
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Çeşitli temaslar için kente gelen Nebati, Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Vali Aydın Baruş ile görüşen Nebati, kentteki yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Üzüm Çarşısı'na geçen Nebati, burada esnaf ile bir araya geldi. Vatandaşlarla da sohbet eden Nebati, bir tatlıcıda gazetecilere tatlı ikram etti. Bakan Nebati, kentteki gül ürünleri satışı yapan dükkanları da gezdi.

Daha sonra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret eden Nebati, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Nebati, Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

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