Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na videolu cevap: İcraatlerimizi takip etmekte güçlük çekiyorsunuz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisinin 20 Mart 2022'de yaptığı konuşmayı Kılıçdaroğlu'na hatırlattı.

Bakan Nebati, yaklaşık 3 ay önceki projeleri kendi vaatleriymiş gibi bugünkü konuşmasına yansıtan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Anlaşılan bizim somut icraatlerimizin hızına yetişip takip etmekte güçlük çekiyorsunuz. Bugünkü konuşmanızda ileriye dönük vaat ettikleriniz, bizim zaten somut adımlar atarak çoktan başlatmış olduğumuz projeler" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati projeyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın twitini alıntılayarak, "Sayın Genel Başkan daha önce açıkladığımız projenin detayları için Bakanlığımızın paylaşımına göz atabilirsiniz" dedi.