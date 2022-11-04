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Politika

Bakan Özer'den HDP'li Paylan'ın hadsiz sözlerine çok sert tepki: Yazıklar olsun sana

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve HDP Milletvekili Garo Paylan arasında 'bıyık bırakma' tartışması yaşandı. Bakan Özer, HDP'li Paylan'ın, haddini aşan 'Geçtiğimiz yıl siz bıyıksızdınız. Bu yıl maalesef etrafınızda olan herkes gibi bıyık bırakmışsınız' sözlerine karşılık, 'Yazıklar olsun sana, benim vücudumdaki tasarruflar seni ilgilendirmez. Bunun hakkında konuşmak züldür' dedi.

DHA4 Kasım 2022 Cuma 07:28 - Güncelleme:
Bakan Özer'den HDP'li Paylan'ın hadsiz sözlerine çok sert tepki: Yazıklar olsun sana
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile üniversitelerin 2023 yılı bütçe tekliflerinin görüşülmesine başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, komisyon üyelerine sunum yaptı.

Bakan Özer'in sunumunun ardından muhalefet partilerinin milletvekilleri bakanlık temsilcilerine bütçeye ilişkin görüşlerini bildirdi. HDP'li Paylan yaptığı konuşma esnasında, Bakan Özer'e dönerek, "Geçtiğimiz yıl siz bıyıksızdınız. Bu yıl maalesef etrafınızda olan herkes gibi bıyık bırakmışsınız" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Özer, Paylan'a "Yazıklar olsun sana, benim vücudumdaki tasarruflar seni ilgilendirmez. Bunun hakkında konuşmak züldür. Siz hayal kırıklığısınız. Size gülüyorum. Sizin yaptığınız her şey özgürce bizim yaptığımız her şey biat ilişkisi öyle mi?" şeklinde cevap verdi.

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