Bakan Özhaseki: 4 bin 334 köyümüzde çelik karkastan evler yapıyoruz

Bakan Özhaseki, Adıyaman'da sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve oda temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında, gün boyu Adıyamanlıların talep ve sorunlarını dinlediğini hatırlattı.

Depremlerden etkilenen Adıyaman'ın ayağa kaldırılabilmesi için dört koldan çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Özhaseki, daha güvenli ve yaşanılabilir şehirler inşa etme hedefiyle çalıştıklarını dile getirdi.

Adıyaman'da herkesi rahata kavuşturana kadar işlerinin bitmeyeceğini anlatan Özhaseki, "Binlerce kişilik orduyla inşa için çalışıyoruz, 4 bin 334 köyümüzde çelik karkastan evler yapıyoruz. Bütçemizin biraz açık vermesinin ve enflasyonun bir sebebi de bu ama olsun, hak yerini bulacak. Kardeşlerimizin hepsini evlerine huzurla oturtuncaya kadar biz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- TOKİ, 1 MİLYON 340 BİN KONUT YAPTI



Adıyaman'da yapılan konutların artık şehirde daha fazla görünür olduğuna değinen Özhaseki, rezerv alanlardaki konut üretimlerinin devam edeceğini ifade etti.

TOKİ konutlarının depremde kendini kanıtladığını hatırlatan Özhaseki, "Yapınca da iyi yapıyoruz. TOKİ 22 yılda 1 milyon 340 bin konut yaptı. Bir tanesi bile depremde yıkılmadı, sıva çatlağı bile yok, elhamdülillah. Şimdi de burada emlak konutumuz vasıtasıyla en lüks evleri yapmaya devam ediyoruz. Yapılınca bir kere olur diyoruz, o yüzden iyi olsun istiyoruz." dedi.