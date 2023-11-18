Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmak zorundasınız

Özhaseki, AK Parti Yozgat İl Başkanlığını ziyaretinde, AK Parti'nin verdiği her sözü tuttuğunu, hem belediyelerde yerel yönetimlerde hem de genel iktidarda yaptıkları işlerin saymakla bitmeyeceğini vurguladı.

Geçmişte 80 yıl boyunca yapılmış hizmetlerin daha fazlasını iktidarları döneminde ülkeye kazandırdıklarını belirten Özhaseki, "Hangi alanda derseniz, ekonomide, enerjide, sağlıkta, ulaşımda, bizim 20 yıllık iktidarımız boyunca yaptıklarımız bizden önceki 80 yıl boyunca yapılan Cumhuriyet hükümetlerinin tamamının yaptığının birkaç misli fazlası. Onlardan da Allah razı olsun. Neler yapmışlarsa, ölenlere Allah rahmet etsin. Biz iyilikle anarız. Ama kendi iktidarımız döneminde yapılanları da söyleyelim." dedi.

Türkiye'nin kurulu enerji gücünde önemli ölçüde büyümeler olduğunu anlatan Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:



"Bunun yarıdan çoğu da yenilenebilir enerji. Eğer onları yapmasaydık şimdi bu fabrikalar çalışmazdı, şu ışıklar yanmazdı. Sağlık alanında gençliğimizde biz hastane kuyruklarına gece 03.00'te giren bir nesiliz. Oradan alacağımız küçücük bir kağıtla 8-10 saat kapılarda bekleyip sonra doktorun iki karış suratla bir dakikalık muayenesiyle hastaneden çıkan insanlarız. Eczanelerden insanların ilaç alamadan dönüp gittiği dönemleri biliriz. Şimdi Allah'a hamdolsun, o kadar güzel sağlık tesisleri yapıldı ki şehir hastaneleri yapıldı, hem üniversite, kamu hem de özelde o kadar çok sağlık tesisi var ki adeta çağ atladık bu konuda." diye konuştu.

Özhaseki, ulaşımda da bölünmüş yolların 6 bin kilometreden 30 bin kilometreye çıktığını, tüneller, alt geçitler, köprüler yapıldığını anlattı.

Geçmişte bir vesayet rejiminin bulunduğunu dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Vesayet rejimi, kendisini bu devletin has evladı gibi gören, iktidarın sahibi gibi gören, seçilmişlere yan gözle bakıp onları hizaya getirmeye çalışan bir anlayış vardı. Bizler burada seçiyoruz, 'Bizi temsil edin kardeşim' diye Ankara'ya gönderiyoruz ama orada bekleyen görünüşte legal gibi olan, kanuni gibi olan ama yer altına doğru uzanmış yılanlar, çıyanlar yerlerinde duramıyorlar. Önce ihtar ediyorlar, 'Şunu yapın, şunu yapmayın.' diyorlar. Sonra dinlemezse iktidar sahipleri söz dinlemezlerse onları hafifçe köşeye sıkıştırmaya başlıyorlar. Onları itibarsızlaştırıyorlar. Bir müddet sonra faili meçhuller başlıyor. Sonra bir ihtilal ortamı, ihtilal yapıyorlar. 'Kurtardık sizi.' diyorlardı. Bir kere mi, kaç kere. Çok şükür biz geldiğimizde bize de parmak sallamaya başladılar. Ama eski adamlar yoktu. Şapkasını alıp giden liderler yoktu. 'Milletin iradesinin üstünde irade yoktur.' diyen Recep Tayyip Erdoğan gibi bir yiğit vardı elhamdülillah."

Özhaseki, özgürlükler noktasında büyük değişimlerin olduğunu belirterek, "Eskiden sadece başörtüsü meselesi değil, kız kardeşlerimiz kapılarda bekletilirdi, ağlatılırdı. Ama onun dışında bir Kürt vatandaş, 'Ben Kürt'üm' diyemezdi. Niye diyemiyor ki, Allah öyle yaratmışsa saklanacak bir şey mi var bunda. Biz dünyaya gelirken dilekçe mi veriyoruz. Falan milletten olmak istiyoruz, falan tarihte doğmak istiyoruz, kız veya oğlan olmak istiyor deyip dilekçe vereniniz var mı içinizde? Allah nere derse, nasıl isterse, hangi milletten, hangi tarihte olmasını diliyorsa o tarihte yaratır. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Biz hepimiz büyük bir milletin ferdiyiz, üyesiyiz zaten. Bu konuda bile özgürlükler noktasında senelerce insanlara zulmettiler. Çok şükür bizim dönemimizde bu da rahatladı." dedi.

"BU COĞRAFYADA GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDASINIZ"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya kamuoyu ayağa kalkıyor. Üzülerek söylüyoruz, kocaman ABD, kocaman Avrupa Birliği ülkeleri deniyor. Orada çocukların öldürülmesini, hastanelerin bile basılıp vahşet işlenmesini kınayamıyorlar bile. 'Yapmayın.' diyemiyorlar. 'Ateşkes olsun.' diyemiyorlar. Böyle bir dünyada Allah'a hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz bir mücadele var. Evet. bir taraftan kalkınma mücadelesi veriyoruz, bir taraftan askeri yatırımlar yapıyoruz. İHA'lar, SİHA'lar yapıyoruz. Güçlü Türkiye olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Tanklar yapıyoruz, helikopterler yapıyoruz. Kendi silahlarımızı üretiyoruz. Bu coğrafyada yaşamanın bir özelliği varsa o da burada güçlü olmak zorundasınız. Güçlü olmazsanız sizi bu coğrafyada yaşatmazlar. Onun için de durmadan kendimizi güçlü bir devlet olarak en azından başkalarının topraklarında da gözümüz yok, hiç işlerine de karışmayız ama en azından bizim içimizi karıştırmasınlar diye de güçlü olmak durumundayız ve bunun yatırımlarını da yapıyoruz."

Özhaseki, dünyada seçim kazanmada AK Parti'nin rekor kırdığını dile getirerek, "22 yıl boyunca girdiği her seçimde birinci olan başka bir parti yok dünyada ve Cumhurbaşkanımız, dimdik bu ülkeyi, bu milleti temsil etmeye devam ediyor. Ama önce Allah'a güveniyoruz sonra da sizlere dayanıyoruz. Sizler destek vermezseniz bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sizler, 'Yürüyün, devam edin.' dediğiniz için koşuyoruz, koşturmaya devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam edecektir ama bilin ki dualar sadece bu milletin duaları değil. Yurt dışından da o kadar çok dua edenler var ki, bunu her gittiğimiz fırsatta görüyoruz." diye konuştu.

Özhaseki, daha sonra millet bahçesi inşaatını inceledi, Yozgat Belediyesini ziyaret etti, belediye binasında partisinin ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla basına kapalı toplantıda bir araya geldi.