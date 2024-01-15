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Politika

Bakan Özhaseki: Devlet millet el ele İstanbul'umuzu yeniliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un kentsel dönüşümünde yol haritasını açıkladığı ‘Yarısı Bizden' kampanyası, vatandaşlardan tam not aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bir vatandaş en çok devletine güvenir. ‘Yarısı Bizden' kampanyası ile devlet millet el ele İstanbul'umuzu yeniliyoruz.” dedi.

IHA15 Ocak 2024 Pazartesi 16:09 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: Devlet millet el ele İstanbul'umuzu yeniliyoruz
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, muhtemel Marmara depremine karşı İstanbul'u yüzyılın dönüşümüne hazırlıyor. 'Yarısı Bizden' kampanyası ile vatandaşa 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1 buçuk milyon lira destek sağlayan Bakanlık, İstanbul'da yüzyılın dönüşümünü gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyor.

"Devlet millet el ele İstanbul'umuzu yeniliyoruz"

Yarısı Bizden kampanyasına başvuran Yunus Kıracı'nın, "Bir vatandaş en çok kime güvenecek, devletine güvenecek. Zaten bir şey başarılırsa, güven odaklı başarılır" şeklindeki sözleri üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yunus kardeşimin de dediği gibi, 'Bir vatandaş en çok devletine güvenir.' 'Yarısı Bizden' kampanyası ile devlet-millet el ele kentsel dönüşüm yapıyor, İstanbul'umuzu yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Evimi kentsel dönüşüme verdim, mükemmel yapılıyor"

Videoda, konuyla ilgili görüşlerine yer verilen başka bir vatandaş, "Deprem büyük bir gerçek. Devletimiz de bununla ilgili önlem aldı. 'Yarısı Bizden' kampanyası, teşvik edici bir kampanya oldu" şeklinde konuştu.

Herkesin kentsel dönüşümden faydalanarak modern ve sağlıklı yapılara kavuşmasını tavsiye eden bir başka vatandaş da, "Evimi kentsel dönüşüme verdim. Mükemmel yapılıyor. Herkese tavsiye ederim. Devlet böyle büyük bir destek veriyor, başka ne isteriz?" açıklamalarını yaptı.

"Yarısı bizden kampanyasına herkesin başvuru yapması gerek"

Paylaşılan videoda, İstanbullu esnaflar da 'Yarısı Bizden' kampanyasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bir esnaf, "Devletin burada kesinlikle halkını ve milletini düşünerek hareket ettiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verirken, başka bir esnaf da, 'Yarısı Bizden' kampanyasına herkesin başvuru yapması gerektiğini vurgulayarak, "Evim temiz, daha güzel ve sağlam olacak. Korkmayacağım" dedi.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
  • Bakan Özhaseki
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