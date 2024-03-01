Bakan Özhaseki: Dünyada deprem konusunda 10 riskli büyük metropol var, birisi İstanbul

Özhaseki, Aksaray Belediyesince hayata geçirilen Hamidiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreninde, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlattı.

Bilim insanlarının Himalaya Dağları'ndan başlayarak Alpler'e doğru uzanan çizginin üzerinde 5 riskli ülkeden birisinin Türkiye olduğunu söylediğini aktaran Özhaseki, şöyle konuştu:

"Dünyada deprem konusunda 10 riskli büyük metropol var, birisi İstanbul. Bunu bilerek hareket etmek durumundayız. Bir taraftan binalarımızı yenilemeliyiz, bir taraftan da depreme hazırlıklı hale getirmeliyiz. 6 Şubat sabahına tüm ülkemiz müthiş bir acıya uyandı. 18 ilimiz etkilendi, 14 milyon insanımız bundan zarar gördü. Yıkılan iş yeri ve konut sayısı 850 bin. Anadolu'da kurduğumuz bu 1000 yıllık medeniyetin başına gelen en büyük felaket buydu. Bundan daha büyük bir felaketle karşılaşmadık. Biz bu felaketin altından kalkabilmek amacıyla emin olun gece gündüz uğraşıyoruz."

Özhaseki, AK Parti ve MHP'nin elinde olan belediyelerin aylarca orada çalışmalar yaptığını ifade etti.

Ellerindeki imkanların Türkiye'deki belediyelerin hepsinden fazla olmasına rağmen oralara sadece özel uçaklarla gelip fotoğraf çekilip giden "deprem turistleri"nin de olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Biz onları da biliyoruz. Onları vicdanlarına havale ediyoruz. Bütün millet 85 milyon olarak ayaktaydı, çocuklar kumbaralarındaki paraları gönderdiler. Böyle bir milletin ferdi olmaktan şeref duyuyorum. Bizler Allah'a şükür bu işlerin altından kalkıyoruz. Bir felaketti bu iş. Allah'a hamdolsun asrın dayanışmasına dönerek çözüme kavuşturuyoruz. 300 binden fazla konut yapılıyor. Bu ay dağıtılan konutlarla beraber 75 bin konutu vatandaşa teslim edeceğiz." diye konuştu.

- "Muhalefetteki arkadaşlar zerre miktar kentsel dönüşüm işine ilişmiyorlar"

Özhaseki, birçok işle uğraştıklarını ve gayretle çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Muhalefetin o dönemde şimdi de kendilerini eleştirdiğini anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Deprem siyaset üstü bir iştir. Herkes orada kan ağlıyor. Tam 110 bin kişilik bir orduyla çalışıyoruz. Binlerce yerde şantiyemiz var. Bunca çalışmanın karşılığında hala bizleri eleştiriyorlar, dertleri başka. Türkiye'de şu andaki yapı stokunun büyük bir bölümü veya en az yarısı riskli. O yüzden bu yapıları biran önce yenilememiz lazım. Bakanlık olarak Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümü destekliyoruz. Bu kentsel dönüşüm işini hızlandırmamız lazım. Ne yazık ki bazı belediye başkanları kentsel dönüşüm işlerinden kaçıyorlar. Özellikle İstanbul gibi bir yerde muhalefetteki arkadaşlar zerre miktar kentsel dönüşüm işine ilişmiyorlar."

Bakan Özhaseki, daha sonra butona basarak projenin temelini attı.

Törene, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve diğer yetkililer katıldı.