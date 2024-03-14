Bakan Özhaseki: (Kentsel dönüşüm) Bizim bir an önce buraya girip bu işleri bitirmemiz lazım

Araplar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm mağdurlarıyla buluşan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, "Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 680 bin ev, 170 bin iş yeri ve 850 bin bağımsız birimin yıkıldığını anımsattı.

Depremler nedeniyle 104 milyar dolar maddi hasar oluştuğunu bildiren Özhaseki, 53 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 milyon insanın depremden etkilendiğini dile getirdi.

Özhaseki, 46 bin konutu tespit ettiklerini, ayın 19'unda 30 bin konutu daha hak sahiplerine teslim edeceklerini belirtti.

Bir yandan da olası depremlere hazırlandıklarını, projeler açıkladıklarını aktaran Özhaseki, "Oradaki belediye CHP'liymiş, başka bir şeyliymiş umurumda bile değil. İnsan, bizim insanımız, hepimiziz, aynı yerdeyiz. Biz hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremler sırasında Genel Başkan Yardımcısı olduğunu hatırlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En büyük belediyemiz Konya, Kocaeli, Bursa, Denizli belediyeleri. Hepsini Hatay'a gönderdim. Başında CHP'li var mı, yok mu diye bakmadım ki. Şimdi altyapısına para ayırdık. En çok parayı yine Hatay'a ayırdık, neden? Çünkü hasar orada çok. Bizim derdimiz hizmet. Onun dışında başka bir derdimiz yok Allah'ın izniyle. Biz hizmet edeceğiz, gece gündüz demeden çalışacağız."

- "Artık tahammül edilemez bir boyuta geldi"

Bakan Özhaseki, Araplar Mahallesi'ndeki sıkıntıyı bildiğini ancak yetki alanında olmadığı için bir şey demediğini dile getirerek, "Şu geldiğimiz nokta da artık tahammül edilemez bir boyuta geldi. Senelerdir bu insanlar dışarıdalar. Bizim bir an önce buraya girip bu işleri bitirmemiz lazım. Deprem bölgesinde yüz binlerce evi yapan iktidar, Mamak'taki 8 bin evi yapamaz mı, bundan kolay ne var. Allah'ın izniyle dünden yaparız biz bu işleri." diye konuştu.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Özhaseki, bilim insanlarının saydığı 5 riskli ülkeden birinin Türkiye olduğunu, şu anda kırılmamış 500'e yakın fay hattı olduğunu söyledi.

Depreme karşı hazırlık yapılması, konutların dirençli hale getirilmesi gerektiğine işaret eden Özhaseki, adeta bir seferberlik ilan ettiklerini ve her yerde kentsel dönüşümün peşinde koştuklarını vurguladı.

- "Emeklilere saat sınırlandırması olmadan ulaşımı ücretsiz yapacağız"

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da yaptığı konuşmada, Keçiören'e yaptıkları hizmetleri anlatarak, diğer bölgelere de sosyal tesis, spor tesisi, kütüphane yapılması gerektiğini söyledi.

31 Mart'ta seçilmesi durumunda Mamak Araplar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm mağduriyetini çözeceklerini, hızlıca yeni bir planlama yapacaklarını belirten Altınok, "Burada gördüğüm eksiklikleri yapacağız. 31 Mart'tan sonra emeklilere saat sınırlandırması olmadan ulaşımı ücretsiz yapacağız. İsterseniz otobüse, isterseniz minibüse ya da metroya ücretsiz bineceksiniz, başımızın tacı olan emeklimize 31 Mart'tan sonra Ankara'da ücretsiz olacak. Gelir gelmez elektrikli otobüsleri alacağız, Ankara'da ulaşım ve trafik sorununu bitireceğiz." diye konuştu.

Altınok, verilen destekleri birçok alanda arttıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Doğal gaz desteğini 3 aydan 4 aya çıkartıyoruz. Su fiyatlarını 31 Mart'tan sonra ilk Belediye Meclisi'nde yüzde 50 indireceğiz. Üniversite öğrencilerimize ulaşım ücretsiz olacak. Mamak'ı hak ettiği hizmetlerle donatacağız. Ankara'mızı bir dünya başkenti yapacağız."