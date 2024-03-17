Bakan Özhaseki: Türkiye oyun kurucular arasına girdi

Özhaseki, AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti belediyeciliğiyle Türkiye'de hizmet döneminin açıldığını söyledi.

Her alanda alınlarının açık olduğunu belirten Özhaseki, "İktidarda o kadar çok iş yaptık ki bizden önce gelmiş geçmiş bütün cumhuriyet hükümetlerinin 80 yıl boyunca yaptıklarını bir tarafa koyun. Bizimkiyle 20 yıllık yaptıklarımızı kıyaslayın. Emin olun bizim yaptıklarımız birkaç misli fazla." diye konuştu.

Özhaseki, maliyeden savunma sanayisine, sağlıktan ulaşıma, enerjiden diğer alanlara AK Parti hükümetlerinin yaptığı hizmetleri örnekleriyle anlatarak, "Bu alanların her birisini tek tek sayacak olsak arkamızda bir ekran olsa, bilgisayardan dökülse bütün faaliyetler sabaha kadar sürer. Buna siz farkındasınız zaten." ifadesini kullandı.

Türkiye'de eskiden vesayet sisteminin olduğunu, ülkenin birçok badireyi atlattığını vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Çok şükür bunların altından hepsinin altından kalktık. Tabii burada en büyük pay da bize yol gösteren, liderlik eden Recep Tayyip Erdoğan'ın. Millet de arkasında durdu ve bu kötülüklerin hepsini bertaraf ettik. Özgürlükleri de biz genişlettik. Ben sadece başörtüsü meselesi olarak görmüyorum ki özgürlükleri. Doğu'da bakın bir kardeşimiz kendi ana dili olan Kürtçeyi kullanamıyordu. türküsünü söyleyemiyordu, propagandasını yapamıyordu. Niye yapamazsın. Onları da biz genişlettik. Dünyaya da liderlik nasıl olur? Türk milletinin onuru, asaleti nasıl temsil edilir? Bu da sayın Cumhurbaşkanımızla ortaya çıktı. Daha önce yurt dışına gidip oralarda iki büklüm duran biz başbakanlar da gördük."

Özhaseki, Türkiye için o dönemlerin geride kaldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Allah'a hamdolsun üzerinde artık oyun oynanamıyor Türkiye'nin. Türkiye oyun kurucular arasına girdi. Terörden de bertaraf ettiğimiz alanlarda biz istediğimizi yaptırıyoruz. Akdeniz bir Türk gölü haline geliyor. Tüm bunların hepsinde de bizim sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin müthiş bir liderliği var. O yüzden AK Parti ailesi olarak sizler lütfen başınız dik tutun her yerde. Övünerek anlatın bunları. Şükür Allah'a, hizmetle dolu geçti. Belediyecilikte de bizler çok güzel işler yapıyoruz. 1994 çıktığımızda hep demiştik ki 'Biz hizmet edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız, mazeret de üretmeyeceğiz. Deli gibi çalışacağız dedik ve çalıştık. Senelerdir temsil ettiğimiz, başkanlık yaptığımız şehirler hep öne doğru çıktı."

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Seçime kısa süre kaldığını anımsatan Özhaseki, ülkeyi adeta karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya geldiklerini kaydetti.

Bakan Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birkaç gün önce İzmir'deydim. Önde bir kordon var. Bir de arka taraflarda perişan ihmal edilmiş İzmir var. İzmir de deprem bölgesi. Orada da sordum. 25 senedir Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti burayı idare ediyor. 25 tane bina değiştirdi mi? Dönüştürdü mü? Ya 25 tane ne var yani? Sıradan bir müteahhit bile kendi başına yapabilir her sene bir binayı. Hiç öyle bir niyetleri yok. Sadece öğrenmişler 'algı belediyeciliği.' Biz 'hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği, marka şehirler' diyoruz. 'Gerçek belediyecilik bizim yaptığımız' diyoruz ki doğru, yüzde 100 inanarak söylüyoruz. Onlar da sosyal medyada fenomenlerle, yazarlarla, çizerlerle, yandaş besledikleri sanatçı tayfasıyla trilyonlar dağıtarak hayatlarını sürdürüyorlar. İstanbul'da reklam ayrılan para 2 birim, 'deprem geliyor, İstanbul Allah korusun tehdit altında' diyoruz. Ayrılan para bir birim. Yani arkadaşın reklam parası kentsel dönüşümden çok daha fazla. Böyle bir belediyecilik anlayışları var."