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Politika

Bakan Özhaseki'den yağışlara ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Karadeniz bölgesindeki yağışlara ilişkin gelen bütün ihbarları değerlendirdiklerini belirterek, 'Yaraları saracağımızdan, hasarları hızla gidereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu süreçte vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını dikkate almalarını özellikle istirham ediyorum.' ifadelerini kullandı.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 19:34 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki'den yağışlara ilişkin açıklama
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Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile sel bölgesine yakın şehirlerdeki İl Müdürlüklerine bağlı personelin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bütün ihbarları değerlendirdiklerini kaydeden Bakan Özhaseki, "Yaraları saracağımızdan, hasarları hızla gidereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu süreçte, vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzün uyarılarını dikkate almalarını özellikle istirham ediyorum." açıklamasını yaptı.

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