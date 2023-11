Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerini gerçekleştirmek üzere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaydı. Bakan Özhaseki'nin, sunumu sırasında deprem bölgelerine selfie çekmeye gelen bazı belediyelere 'deprem turisti' benzetmesinde bulunması, muhalefet sıralarını rahatsız etti.

- "DEPREM TURİSTİ" TARTIŞMASI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşananlara yönelik eleştirilere de cevap veren Özhaseki şunları söyledi:

"260 bin tane bağımsız birim yıkılmış. Siz hükûmet olsanız, 10 gün önce de haberiniz olsa ne yapardınız? Her birine 10 kişiyi bağlayacak olsanız 2 milyon 600 bin kişiyi hazır etmeniz gerekir. Her bina başında 50 kişi bulundurmak isteseniz 13 milyon insanı orada hazır bulundurmanız gerekir. 'Her bir binada iş makineleri hazır edelim.' deseniz, 10'ar tane iş makinesi koysanız 2 milyon 600 bin iş makinesi bulundurmanız gerekiyor. Biraz insaflı olalım. Gerçekten de ilk saatlerden itibaren bütün hükûmet ayaktaydı, bakanlar oradaydı. Belediyelerimizi de gönderdi. En büyük belediyelerimizi Hatay'a gönderdik. Orada birçok CHP'li belediye de vardı ama nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki deprem turisti gibi geldiler, görüntü verdiler, selfi çektiler, bırakıp gittiler."

Özhaseki'nin sözleri üzerine CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeler bütün gücüyle oradaydı, ayıp ediyorsunuz sayın Bakan." dedi.

Özhaseki ise "Siz de biliyorsunuz gitmeyenleri, artistlik yapanları siz de biliyorsunuz." karşılığını verdi.

Arı ile Özhaseki arasında bir süre sözlü tartışma yaşandı. Özhaseki, Arı'ya hitaben "Senin vicdanın müsterihse diyecek bir şeyim yok. Senin vicdanın kurumuş." dedi.

Tartışma, Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un araya girmesiyle sona erdi.

- "GİTMEYENLERİN CANINA OKUDUM"



Konuşmasına devam eden Özhaseki, "Deprem turistleri vardı, dedim. Neden bağırmaya başladınız gerçekten anlamadım. Niye üzerinize alındınız? Kendi partimizin içinden bile 'Oraya git, çalış.' dediğim halde, gitmeyen adamların canına okudum, deprem turisti olduğu için. Gitti selfie verdi, geldi. Yine söylüyorum, milyonlarca nüfusu olan bazı belediyeler gitmediler. Rahatsız etmemek adına da ismini vermedim." diye konuştu.