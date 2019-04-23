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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığındaki heyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

  • AA/İHA
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla beraberinde çocuklardan oluşan bir heyetle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.  
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yanında iki öğrenci ile birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşundu bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bakan Selçuk, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları kaydetti: "Milli mukadderatımızın hakimi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99. yıldönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın içimizde gün geçtikçe artan coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurunuzdayız. En zor şartlar altında dahi milletimizin sesi olan ve onun değerli idaresiyle kararlı bir şekilde yürüyen ‘Gazi Meclis’ unvanına sahip Türkiye Büyük Millet Meclis’i milletimizin bağımsızlığını ve iradesini tüm dünyaya ilan etmiş, birliğimizin ve beraberliğimizin eşsiz simgesi olmuştur. Bu yüce meclis; milli yazgımızın sorumluluğuna, ulusumuzun egemenliğine kayıtsız şartsız bağlı kalarak doğrudan üstlenmiştir. Geleceğimizin bir gülü, yıldızı, bahtımızın aydınlığı ve memleketimizin gelecek ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızın önemini şahsınızın bu kutlu günü onlara armağan etmesiyle bir kez daha idrak etmiş durumdayız. Geleceğimizin gözü olan çocuklarımızın milli, manevi, insani, ahlaki ve kültürel değerlerinizi içtenlikle benimseyen; ailesini, milletini, vatanını gönülden seven, insanımıza hizmeti her zaman erdem sayan; din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün insanların haklarıyla, düşünceleriyle ve inançlarına saygı duyan; zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal yönden sağlıklı ve toplum ile barışık, kendine güvenen, hür ve bilimsel düşünceye sahip, öğrenmeyi hayat boyu devam eden bir süreç haline getirmiş, aklını ve muhakeme yeteneğini sadece kendisi kullanan milli iradeye saygılı ve milletin idaresi üstünde hiçbir güç kabullenmeyen bir insan geliştirmek, ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasında en büyük görevimiz olacaktır. Tüm dünya çocuklarına armağan ettiğiniz ve hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla kutlarız. Ruhunuz şad olsun."
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Selçuk ve beraberindeki çocukları kabul edecek ardından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, TRT 23 Nisan Gala Programı'na katılacak. 

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