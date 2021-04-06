Bakan Selçuk: Geçen yıl 69,3 milyar lira sosyal yardım yapıldı

DHA 06 Nisan 2021 Salı 00:25 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 00:36

Selçuk'un paylaştığı infografikte yer alan verilere göre; sosyal yardım miktarı 2002'de 1,3 milyar TL iken 2020'de yüzde 53 artışla 69,3 milyar TL oldu. Sosyal yardımların GSYH'ya oranı ise 4 kat artarak yüzde 0,38'den yüzde 1,37'ye yükseldi. İnfografikte yer alan diğer veriye göre ise sosyal yardımların merkez bütçe içindeki payı, 2002'te yüzde 1,19 iken 2020'de 5 kat artarak yüzde 5,76 oldu.

İnfografikte, kadın sosyal yardım hak sahiplerinin, tüm düzenli sosyal hak sahiplerine oranı yüzde 65, evli sosyal yardım hak sahiplerinin oranı yüzde 71, düzenli yardımlara aktarılan kaynağın tüm yardımlara oranı yüzde 83 olurken nakdi yardımların tüm yardımlar içindeki oranı ise yüzde 96 oldu.