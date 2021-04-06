İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Nisan 2021 Salı / 24 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1031
  • EURO
    9,6048
  • ALTIN
    450.23
  • BIST100
    1442.06
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Selçuk: Geçen yıl 69,3 milyar lira sosyal yardım yapıldı
Politika

Bakan Selçuk: Geçen yıl 69,3 milyar lira sosyal yardım yapıldı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, bakanlığın yaptığı sosyal yardımların dününü ve bugününü gösteren infografik paylaştı.

DHA06 Nisan 2021 Salı 00:25 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 00:36
ABONE OL

Selçuk'un paylaştığı infografikte yer alan verilere göre; sosyal yardım miktarı 2002'de 1,3 milyar TL iken 2020'de yüzde 53 artışla 69,3 milyar TL oldu. Sosyal yardımların GSYH'ya oranı ise 4 kat artarak yüzde 0,38'den yüzde 1,37'ye yükseldi. İnfografikte yer alan diğer veriye göre ise sosyal yardımların merkez bütçe içindeki payı, 2002'te yüzde 1,19 iken 2020'de 5 kat artarak yüzde 5,76 oldu.

İnfografikte, kadın sosyal yardım hak sahiplerinin, tüm düzenli sosyal hak sahiplerine oranı yüzde 65, evli sosyal yardım hak sahiplerinin oranı yüzde 71, düzenli yardımlara aktarılan kaynağın tüm yardımlara oranı yüzde 83 olurken nakdi yardımların tüm yardımlar içindeki oranı ise yüzde 96 oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.