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Politika

Bakan Şimşek, Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ile bir araya geldi.

AA8 Kasım 2024 Cuma 16:00 - Güncelleme:
Bakan Şimşek, Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han ile görüştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ile bir araya geldi.

Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) ikinci toplantısı için Pekin'de bulunan Şimşek, temaslarını sürdürüyor.

Bakan Şimşek, temasları kapsamında, Çin Maliye Bakanı Lan ile görüştü.

Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Astana Zirvesi'nde yaptığı görüşmede, HİK mekanizmasının canlandırılmasında mutabakata vardıklarını, bu doğrultuda komitenin ikinci toplantısını 8 yıl aradan sonra Pekin'de yaptıklarını belirtti.

Çin'de bulunması vesilesiyle mevkidaşına nezaket ziyareti gerçekleştirdiğini ifade eden Şimşek, temaslarında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanında siyasi güveni de pekiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an da iki ülke liderinin vardığı mutabakat doğrultusunda Çin ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin içeriğini sürekli zenginleştirerek genişletmek üzere birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Lan, "Çin Maliye Bakanlığı olarak, Türk mevkidaşlarımızla temaslarımızı yoğunlaştırıp maliye ve finans alanında iş birliğini derinleştirerek, daha adil ve düzen içindeki çok kutuplu bir dünyanın ve daha kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmenin oluşumuna olumlu katkılarda bulunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

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