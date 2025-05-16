Bakan Şimşek hakkında çıkan iddiaları yalanladı: Gerçek dışı haberleri kınıyorum

Şimşek, sosyal medya hesabından hakkındaki iddialara ilişkin paylaşım yaptı.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin zaruri olduğuna işaret eden Şimşek, "Bakan olmadığım Temmuz 2018-Mayıs 2023 döneminde Londra ve Batman'da çekilmiş birkaç fotoğrafla Londra'da edindiğim 163 metrekarelik konut üzerinden sosyal medyada bir algı operasyonu yürütülmektedir. Sosyal medyada 'ihale kralı' olarak lanse edilen şahısla herhangi bir ticari ortaklığım yoktur. Söz konusu kişiyle aynı karede yer aldığım görseller, bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman'da çekilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "TİCARİ FAALİYETİ BULUNMUYOR"

Şimşek, bakanlık görevinde olmadığı Ağustos 2021'de Abdurrahman Reşitoğlu ile İngiltere'de ortak kurulan şirketin, sadece konut alım amaçlı olduğunu, başka herhangi bir ticari faaliyeti bulunmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Söz konusu konut, Bakan olduğum 3 Haziran 2023'te mal beyanımda yer almıştır. Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi yapılan gerçek dışı haberleri kınıyorum. Tüm bu mesnetsiz iddialar, şahsımı ve başarıyla uygulamakta olduğumuz programı hedef alan bir itibar suikast teşebbüsüdür. Bu çabalar başarısız kalmaya mahkumdur. Bu haber görünümlü senaryolar üzerinden itibarıma verilmeye çalışılan zararın tazmini için her türlü hukuki hakkım saklıdır."