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Politika

Bakan Şimşek'ten Sözcü Gazetesi'nin manipülasyonuna cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sözcü Gazetesi'nin 'makam aracı' ve 'çifte maaş' iddialarına cevap verdi.

25 Haziran 2024 Salı 15:12 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten Sözcü Gazetesi'nin manipülasyonuna cevap
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sözcü Gazetesi'nin bugünkü sayısında yer alan tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının "çift maaş" aldıklarına dair iddialarına cevap verdi.

Bakan Şimşek, "Sözcü Gazetesi'ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim. Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Bütçede disiplini tesis ediyoruz. Cari açığı sürdürülebilir bir seviyeye çektik. Döviz rezervlerini endişe kaynağı olmaktan çıkardık. Kur korumalı mevduatı başarılı şekilde azaltıyoruz. ⁠Enflasyon yakında çok hızlı bir düşüş sürecine girecek. Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyele ulaşmak için ekip ruhu ile aralıksız çalışıyoruz ve başaracağız" dedi.

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