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Politika

Bakan Soylu: 14 Mayıs akşamında Kemal'e 'bay bay' diyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren 'yapılamaz' denilenlerin yapıldığını belirterek, 'Ne kadar kıskanırlarsa kıskansınlar, Allah'ın izniyle bu kadrolarla 14 Mayıs akşamında Cumhur İttifakı'yla beraber açık ara kazanacağız. Kemal'e de 'bay bay' diyeceğiz.' dedi.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 21:29 - Güncelleme:
Bakan Soylu: 14 Mayıs akşamında Kemal'e 'bay bay' diyeceğiz
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İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Soylu, partisinin Fatih ve Zeytinburnu seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Soylu, Zeytinburnu Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele başlattıklarını söyledi.

Türkiye'de, 15 Temmuz sonrasında, 2016'da uyuşturucudan 941 kişinin öldüğünü ifade eden Soylu, "Bunlar Adli Tıp Kurumu rakamları. Öyle bir mücadele ortaya koyduk ki geçen yılı 270 ile kapattık. Yani neredeyse 1/3'ten daha fazla uyuşturucudan ölümleri düşürmüş olduk. Amerika'da milyonda 324 kişi ölüyor. Norveç'te milyonda 85, Almanya'da milyonda 29. Türkiye'de ise milyonda 5. Şimdi bu yıl da milyonda 4'e düşüyor. Bu mücadeleyi devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Bakan Soylu, dünya uyuşturucuya teslim olsa da uyuşturucuyu ülke sınırları içine sokmayacaklarını ve anneleri, aileleri, gençleri kurtaracaklarını belirtti.

Yaklaşan seçimlere işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Neymiş, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmuş. Oldun ne oldu? Hiç endişe etmeyin. Başınız Ayasofya minaresi kadar dik olsun ne olursunuz. Siz bu ülkeyi 2002'den itibaren devrimlerle buluşturan bir kadrosunuz. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren 'yapılamaz' denilenler yapıldı, 'gerçekleştirilemez' denilenler gerçekleştirildi, 'becerilemez' denilenler becerildi. Ne kadar kıskanırlarsa kıskansınlar, Allah'ın izniyle bu kadrolarla 14 Mayıs akşamında Cumhur İttifakı'yla beraber açık ara kazanacağız. Kemal'e de 'bay bay' diyeceğiz."

Bakan Soylu'ya Fatih'teki programında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile milletvekili adayları, Zeytinburnu programında da Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve milletvekili adayları eşlik etti.

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