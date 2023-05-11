Bakan Soylu: 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'de yepyeni ufuklar açacak

Karadeniz Vakfınca, Sarıyer'de düzenlenen Trabzon Buluşması'na katılan AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, seçim öncesi dönemde sefer halinde olduklarını söyledi.

Soylu, "Bir taraftan öğleden itibaren Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bizimkiler teröristleri sıkıştırdılar. Birini aldılar, üçünün peşindeler. Onlarla iştigal ediyoruz. Diğer taraftan buradaki meseleye de bakmak istiyoruz.'' diye konuştu.

Bu ülkede 7 yıla yakın süredir İçişleri Bakanı olarak görev yaptığını anımsatan Soylu, terörle mücadele konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Elbette ki birilerinin ayağına basacağız. Elbette ki sözlerimiz bazen hırçın olacak, Karadeniz'in dalgaları gibi. Elbette ki kararlılığımızı ifade edeceğiz. Ama sonuca da hep beraber bakalım. Bu ülkede Doğu ve Güneydoğu'da gidilemeyen yollar, saat 4'ten sonra kapanan kepenkler vardı. Bugün sonuç şudur; bu ülkenin 81 vilayetinde hiçbirinden farkı olmayan bir Türkiye tablosu mevcuttur. Bir anne evladıyla İzmir'de nasıl geziyorsa, Şırnak'ta da Silopi'de de Diyarbakır'da da Lice'de de aynı şekilde gezmektedir. Geçmişte haraç verenler, haraç alanlar, ne haraç vermektedirler ne de haraç almaktadırlar. 9 yaşındaki çocukları dağa kaçıranlar bugün kaçıramamaktadırlar. Bu kadar açık ve berrak."

Soylu, ülkede 40 yıldır terörle uğraşıldığını ve teröre Eren Bülbül dahil binlerce şehit verildiğini söyledi.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neyin sorumluluğunu yaşadığımızı biliyoruz. Dağlarda 3 bin kişi vardı. Şimdi bugün bir tanesinin tepelenmesiyle beraber 84 kişi kaldı. Bu ülkede, Kuzey Suriye'de ve Kuzey Irak'ta niçin terör örgütünün varlığı olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi tırtıklamak için. Tayyip Erdoğan, sadece terör örgütleriyle ve teröristlerle mücadele etmedi Türkiye'de. Tam 21 yıldır Tayyip Erdoğan'ın yaptığı en önemli işlerden biri, batı ile doğu arasındaki ayrılığı, gelişmişlik farkını kaldırdı, kimseye istismar alanı tanımadı.''

14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret eden Soylu, "Allah nasip edecek, 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'de yepyeni ufuklar, yepyeni pencereler, Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin önüne yepyeni adımlar açacak. 29 Ekim 2023'te, Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Yıllardır başımıza bela olan Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de toplu iğne ucu kadar bir tek terör yuvası kalmayacak.'' diye konuştu.

Soylu, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına dikkati çekerek, Türkiye'de uyuşturucuyla ilgili ölümlerin sayısını 941'den 270'e düşürdüklerini dile getirdi.

- 'YÜZ YILLIK BİR İSTİKRARA DOĞRU GİDİYORUZ"

Bugün Türkiye Yüzyılı'na hazır olunduğunu ifade eden Soylu, "Biz sadece bir seçime gitmiyoruz, yüz yıllık bir istikrara doğru gidiyoruz. Bakınız 21 yıllık istikrarda Türkiye çok büyük adımlar attı, altyapısını gerçekleştirdi, zihniyet devrimini gerçekleştirdi.'' dedi.

Bakan Soylu, 'Tayyip Erdoğan gitsin.' diyenlerin, 'Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'den askerimizi çekeceğiz.' dediğini ifade ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

''Bu ne demek biliyor musunuz? 'PKK ve PYD'ye orayı teslim edeceğiz, ABD'ye teslim edeceğiz.' diyorlar. 'Tayyip Erdoğan gitsin.' diyenler, 'Tutsaklar serbest bırakılsın.' diyorlar. Apo'yla Selo'yu serbest bırakacaklar. Aynı zamanda belediyeler var ya o belediyeler, hepsi teröre para sağlıyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız beni bir gün çağırdı. 'Ben bu işe tahammül edemem, bunların hepsini görevden alacaksın.' dedi. Biz de iki gün sonra hepsini aldık. Doğu ve Güneydoğu huzur buldu. Paralar terör örgütüne gitmiyor, milletin yatırımına gidiyor.''

Bakan Soylu'ya, Karadeniz Vakfı Başkanı Yusuf Cevahir tarafından hediye takdim edildi.