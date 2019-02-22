Bakan Soylu: ABD, Murat Karayılan'a zehirli silah vermiş. Hadi yok desinler

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde halka hitap eden Soylu, Türkiye'nin tarihin her döneminde zor günler geçirdiğini söyledi.

"TÜRK-KÜRT DEDİLER, ALEVİ-SÜNNİ DEDİLER"

Geçmişten örnekler veren Soylu, "Bu ülkede başbakan astılar, iki bakan astılar. Her 10 yılda bir bu ülkede darbe yaptılar. Kutsallarımıza, değerlerimize el uzattılar. 'Sağcı-solcu, Alevi-Sünni' dediler, 'Türk-Kürt' dediler, 'Başı açık-başı örtülü' dediler, bu ülkenin yükselmemesi için ellerinden geleni yaptılar. Hiç durmadılar, bir gün ekonomiyle saldırdılar, bir gün terörle, bir gün anarşiyle, bir gecelik faizlerle... 'Siz bu ülkenin sahibi değilsiniz, efendiniz biziz, istediğimizi yaparız, istediğimizi getiririz. Sizin seçecekleriniz bizim umurumuzda değil, sizin seçeceğiniz milletvekilleri bizim umurumuzda değil, kurduğumuz sistemde sizleri istediğimiz gibi idare ederiz.' dediler." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 28 Şubat gibi bir dönemi atlattığını ifade eden Soylu, bu dönemde değerlere ve kutsallara el uzatıldığını vurguladı.

"ÇOCUKLARINIZ 15 YAŞINDAN ÖNCE KURAN KURSUNA GİDEMEZ" DEDİLER

Soylu, "Çocuklarınız 15 yaşından önce Kur'an kursuna gidemez.' dediler. Hepimizin kafasını karıncalandırdılar. Bize kim Fatiha okuyacak, mezarımıza kim gelecek, bizi kim anacak? Bizi medeniyetimizden, geçmişimizden, inancımızdan, imanımızdan koparmak için ellerinden geleni yaptılar. '28 Şubat, bin yıl sürecek.' dediler. 'İnancınızı, geleneklerinizi beğenmiyoruz' diyerek bizi küçük gördüler. 'İktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız.' diyenlere bu millet bir cevap verdi. İktidar da oluruz, muktedir de oluruz Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Tüm engellemelere karşı Türkiye'nin ilerlediğini vurgulayan Soylu, Avrasya Tüneli'nin inşa edildiğini, savunma sanayinde atağa geçildiğini, 81 ile üniversite açıldığını anlattı.

"Zengin, büyük ve güçlü Türkiye'yi engelleyemeyecekler." diyen Soylu, Türkiye'nin terörün ve ekonomik saldırıların hedefi olduğuna işaret etti.

"GEZİ OLAYLARINDA BU ÜLKEDE FAİZ 3,5'Tİ"

Soylu, şunları kaydetti:

"Gezi olaylarında bu ülkede faiz 3,5'tu. Bu ülke 100 milyar dolarlık yatırımın önünü açmıştı. Bizi engellemek için ültimatom verdiler. 'Siz kimsiniz ki bunları yapıyorsunuz, siz kime güveniyorsunuz?' Ne oldu, başı açık da başı kapalı da Meclise girdi mi, girdi. Zengin, büyük ve güçlü Türkiye'yi engelleyemeyecekler. Bana sert konuşuyorum diye kızıyorlar. Ne yapacağız, kaseti tekrar başa mı saracağız? Bu ülke 40 yıldır şehit veriyor. PKK'nın vekilleri, ben onlara milletin vekili demeyi doğru bulmuyorum, onlar Kandil'in vekilidir, onlar PKK'nın vekilidir. Bu milletin vekili olmayı hak etmiyorlar. 15-20 vilayette yürüyeceklermiş. Ne için, Apo'nun serbest bırakılması için. Yürüyebildiler mi? Onlar bu ülkeye fitne sokmak için acaba bir boşluk bulabilir miyiz diye bir arayış içerisindeler. Bana kızıyorlar, 'Ben sırtımı PKK'ya dayadım, PYD'ye dayadım.' diyen bir kadın vardı. Şimdi ona dört tane duvar verdik, istediğine daya dedik, kötü mü dedik."

"OKULUN ETRAFINDA UYUŞTURUCU SATAN GÖRÜRSENİZ AYAKLARINI KIRIN"

Soylu, "sert konuşuyor" diye kendisine kızdıklarını belirterek, "Ne demişim, 'okulların etrafında uyuşturucu satıcısı görürseniz ayaklarını kırın' demişim polislerimize. Yanlış mı demişim? Uyuşturucu meselesinde son 1,5 ayda Türkiye Cumhuriyetinin en büyük yakalamalarını yaptık. Neden, bütün evlatlarımız, polislerimiz, jandarmamız, güvenlik güçlerimizin her birisi büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyor hem de bu milleti felaketten koruyorlar." ifadesini kulladı.

Soylu, 2015'te 560 kişinin uyuşturucudan öldüğünü belirtti. Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2016 yılında 920, 2017'de 940. Öyle kanunlar çıkardık, Sayın Cumhurbaşkanımıza gittik, 'Bu işin kökünü kazıyacaksınız.' dedi. Bilmelisiniz, bu işin kökünü kazımak için bir taraftan güvenlik güçlerimiz, bir taraftan Adalet Bakanlığımız, bir taraftan hakim ve savcılarımız, tüm birimlerimiz hep birlikte teyakkuza geçtik. Tam 57 bin kişiyi kodese tıktık. Devam ediyoruz. Uyuşturucu yayılmaya başladı mı ülkenin her tarafını tehlike kaplar, nesillerimizi, çocuklarımızı bizden alır götürür. Bizi lime lime yapmaya çalışanlar, nesillerimizin zihinlerini almaya, yok etmeye çalışanlar... Ona müsaade etmemeliydik. Bu mücadeleyle (uyuşturucudan ölenlerin sayısı) aralık ayı hariç 491'e düştü. 940'tan 491'e düştü. Nasıl terörle mücadele ettiysek eğer uyuşturucu satanları, onları yönetenleri yerin yedi kat dibine sokmazsak namerdiz."

Soylu, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının önüne geçilmeye çalışıldığını, bunun için de çeşitli stratejiler yürütüldüğünü dile getirdi.

"TERÖR KORİDORU KURACAKLARDI"

Türkiye'nin Orta Doğu ile bağının kesilmek istendiğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Irak'ın kuzeyinde devlet kuracaklar, ardından Afrin'e götürecekler, o hatla beraber bir terör koridoru oluşturacaklar. Sonra Türkiye'nin Orta Doğu ile bağını kesecekler. Hani kesseydiler ya. Binlerce kilometre öteden buralara mühendislik yetmiyor artık. O eski dönemlerdi. Burada memleketi için bu bölgenin huzuru için bilgisini, birikimini tam 17 yıllık Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı müktesebatını ve bu milletin kendisine verdiği emaneti namusuyla sadakatiyle taşımaya çalışan bir lider var. Hem de güçlü bir lider var. Onların yaptığı numaraları yapmadan önce, tezgaha koymadan önce anlayan ve onu engellemek için milletiyle beraber var gücüyle çalışan bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan var. 31 Mart'tan bu milletin desteğiyle güçlü çıkarsak var ya Tayyip Erdoğan'ın ayağına sahada topu verin, o 4,5 yıl rakip kaleye doksana, bir de çatala nasıl takıyor."

"FARE GİBİ KAÇIYORLAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1990-2000 arası 15 bin olan terörist sayısının 700'e düştüğünü söyledi.

"Kafalarını çıkaramıyorlar, fare gibi kaçıyorlar" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Teröristin ayağına basıyoruz, uyuşturucu satıcısının ayağına basıyoruz, FETÖ'nün ayağına basıyoruz, DEAŞ'ın, PKK'nın ayağına, hırsızların ayağına basıyoruz. İşte Cumhur İttifakı bunun için var, bunun için kuruldu. Türkiye'nin önümüzdeki sürecinin güçlü bir şekilde geleceğe uzanması için kuruldu. Bu güçle beraber önümüzdeki 4,5 yılda daha güçlü adımlar atacağız. Şırnak'a, Hakkari'ye gidiyoruz, sokaklarında dik yürüyoruz. Sadece ben değil, orada yaşayan kardeşlerim de artık dik yürüyor. Dükkanlarına PKK'nın musallat olmadığı, insanları tehdit edemediği, herkesin huzurla geleceğine baktığı bir Türkiye var. Bir şey yaptıklarında en ufak, gereğini yapıyoruz. Nasıl dik yürüyorum, kendi karakterimden mi, cesaretimden mi? Bilesiniz ki hayır. Bir tek şey dik yürütüyor, 50 gramlık verdiğiniz oy pusulası. Verdiğiniz oy, verdiğiniz sandık ve demokrasi bizi dik yürütüyor."

Soylu, bazen vatandaşın hükümetlere ders vermek isteyebileceğini ancak bu, sürecin en önemli kırılma dönemlerinden biri olduğunu vurguladı.

7 HAZİRAN SONRASI 'NASIL SALLADIK' DEDİLER

Terörün bitirilmek üzere olduğunu ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Ne olur onları şımartmayın. Bakın, 7 Haziran tarihinde beraber 'çak' yaptılar, 'nasıl salladık' dediler, hatırlıyor musunuz? Doğuyu ve güneydoğuyu yaktılar mı, yıktılar mı, evet. Ne olur bunları şımartmayın. Size yalvarıyorum, biz Türkiye'nin gerçeğini görüyoruz. ABD, Murat Karayılan'a zehirli silah vermiş. İlk kez söylüyorum bunu. Yanına birisi giderse zehirli silahını atsın da karşısındaki vursun diye. Hadi 'yok' desinler. Bakın, büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Daha anlatacaklarımız var, söyleyeceklerimiz var. Size yalvarıyorum, bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğdirmeyin." şeklinde konuştu.

Soylu, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışının ardından Saraykent ilçesinde de halka seslendi.