Bakan Soylu: Amerika 'ben not ettim' dediği için hakkımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bizim bir yerlere teslim olmamızı isteyenlere söylemek istiyorum. Amerika dediği için, ben not ettim dediği için hakkımızı aramaktan vazgeçmeyiz. Amerika ben not ettim bunu diyorsa biz de onun 15 Temmuz'da ne yaptığı bu ülkede hep birlikte iyi not ettik. ' dedi.