Bakan Soylu: Amerika 'not ettik' dedi, biz de 15 Temmuz'u not ettik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe Trabzonlular Derneği'nde sahur programına katıldı. Bakan Soylu, 'Ben hayatımda böyle seçim görmedim. Bunu söylemeyeceğiz ayıp olur, Amerika 'Not ettik' dedi. Biz de 15 Temmuz'u not ettik.' dedi.